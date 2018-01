Ukrajina očakáva americké protitankové strely Javelin do 6 mesiacov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. januára (TASR) - Ukrajinská armáda by mala dostať americké protitankové riadené strely typu Javelin do šiestich mesiacov, oznámil v stredu náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády generál Viktor Muženko. Jeho vyjadrenie pre agentúru UNIAN zaznelo v sídle NATO v Bruseli, kde sa zúčastnil zasadania vojenského výboru.konštatoval Muženko a vyjadril presvedčenie, že tieto zbrane nepadnú do rúk nepriateľa.Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Heather Nauertová v decembri oznámila, že americká administratíva sa rozhodla poskytnúť Kyjevu moderné obranné systémy v rámci úsilia Washingtonu o vybudovanie dlhodobej obranyschopnosti Ukrajiny, aby "mohla brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť a odradiť ďalšiu agresiu".Podľa utorňajšieho vyjadrenia ruského politického analytika Dmitrija Oreškina USA poskytnú Ukrajine strely typu Javelin len v tom prípade, ak si bude Washington istý, že ich Kyjev nepoužije v ofenzívnych operáciách, ale len na svoju obranu.Oreškin uviedol, že ak Ukrajina dostane tieto zbrane, ruský prezident Vladimir Putin podnikne v Donbase určité odvetné kroky.povedal analytik. Vysvetlil, že Putinova stratégia spočíva v tom, že urobí neočakávané kroky s cieľom vytvoriť pre seba priaznivejšiu rokovaciu pozíciu.