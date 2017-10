Ukrajina sa opäť sťažuje na Rusko Svetovej obchodnej organizácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Evgeniy Maloletka Foto: TASR/AP/Evgeniy Maloletka

Kyjev/Ženeva 17. októbra (TASR) - Ukrajina podala na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sťažnosť na Rusko. Ako uviedla, Moskva nelegálne obmedzuje dovoz ukrajinských produktov, medzi nimi piva, vodky, ovocných štiav, tapiet, ale najmä produktu, ktorý je úzko spätý s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom - cukroviniek.Ukrajinské ministerstvo hospodárstva oznámilo, že podalo na pôde WTO proti Rusku už tretiu sťažnosť za rovnaký počet rokov. V najnovšej sťažnosti obviňuje Moskvu, že používa praktiky odporujúce pravidlám WTO, ktoré navyše nemajú oporu ani v samotných ruských zákonoch.uviedlo ministerstvo v správe, ktorá bola zverejnená koncom minulého týždňa.Kyjev poukazuje na to, že vývoz ukrajinských cukroviniek sa prepadol zo 482 miliónov USD (408,37 milióna eur) v roku 2013 na iba 665.000 USD v 1. polroku tohto roka. K prepadu došlo po tom, ako ruská inšpekcia uskutočnila kontrolu v ruských závodoch na výrobu cukroviniek s ukrajinskými vlastníkmi, pričom medzi kontrolórmi bol aj zástupca ruského konkurenta. Inšpektori záverečnú správu nepodpísali a napriek tomu zákaz vstúpil do platnosti.Obmedzenie dovozu ukrajinských cukroviniek do Ruska sa týka najmä prezidenta Porošenka, jedného z najbohatších ľudí na Ukrajine. Jeho cukrovinkárska firma Roshen dosahovala pred krízou medzi Kyjevom a Moskvou ročné tržby okolo 1,2 miliardy USD. Po nástupe do úradu prezidenta v roku 2014 prisľúbil, že svoj biznis predá, doteraz sa tak však nestalo.Prudko klesol aj vývoz ukrajinských ovocných štiav do Ruska. Zatiaľ čo v roku 2013 dosiahla hodnota vývozu 72 miliónov USD, v 1. polroku tohto roka predstavovala len 400.000 USD. Čo sa týka ich zákazu, ruské colné úrady na hraniciach jednoducho iba preškrtli označenieOd anexie polostrova Krym Ruskom v roku 2014 podala Ukrajina na Moskvu vo WTO už tretiu sťažnosť. Naposledy v septembri sa Kyjev sťažoval za problémy pri tranzitnej nákladnej doprave. Sťažnosti však podáva aj Moskva. Tá sa zasa v máji na pôde WTO sťažovala, že Ukrajina porušuje obchodné pravidlá, v dôsledku čoho má Rusko problémy pri vývoze svojho tovaru a služieb na Ukrajinu.(1 EUR = 1,1803 USD)