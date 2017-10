Ukrajina skúma žiadosť Turecka o vydanie Nemca tureckého pôvodu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 25. októbra (TASR) - Ukrajina skúma žiadosť Turecka o vydanie nemeckého občana do krajiny polmesiaca, potvrdila v stredu pre tlačovú agentúru DPA tamojšia generálna prokuratúra.Kemala K. (52) podozrievajú v Turecku zo zriadenia a riadenia ozbrojeného teroristického zoskupenia, vyplýva z ukrajinských súdnych materiálov.Turecká justícia ho podľa mediálnych zdrojov viní, že bol zapletený do dvoch vrážd. Za informácie, ktoré by viedli k jeho zadržaniu, vypísala už skôr odmenu v prepočte asi 350.000 eur.Nemca tureckého pôvodu zadržali na kyjevskom letisku 23. júla na základe žiadosti Turecka. Tamojšia justícia o tri dni neskôr zamietla návrh prokuratúry o uvalenie vyšetrovacej väzby na zadržaného, a to v súvislosti s faktom, že je v Nemecku akceptovaným utečencom. Kemal K. však napriek tomu nesmie zatiaľ opustiť územie Ukrajiny.Nemecké súdy zatiaľ vždy rozhodli v prospech tohto Nemca tureckého pôvodu.