Ukrajina: Zadržali bývalého námestníka ministra vnútra i syna ministra

Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 31. októbra (TASR) - V Kyjeve zadržali v utorok syna ukrajinského ministra vnútra Arsena Avakova. O zadržaní Oleksandra Avakova informovali tamojšie médiá s odvolaním sa na ukrajinský národný protikorupčný úrad NABU.Spoločne s Avakovom mladším zadržali v súvislosti so škandálom okolo nákupu 6000 plecniakov od dvoch firiem rezortom vnútra aj dve ďalšie osoby, medzi ktorými je i niekdajší námestník šéfa rezortu Serhij Čebotar, ktorý v spomínanej funkcii pôsobil v období od marca 2014 do mája 2015.Nákup batohov pre príslušníkov Národnej gardy pôsobiacich na východe Ukrajiny si vyžiadal celkové náklady vo výške takmer 16,6 milióna hrivien (531.000 eur). Ako však vyplynulo z neskôr zverejneného investigatívneho materiálu v ukrajinskej tlači, obe firmy, od ktorých rezort plecniaky kupoval, patria medzi subjekty blízke Avakovovcom.Ukrajinská generálna prokuratúra začala v danej veci trestné stíhanie v júli 2015, na čo v apríli 2016 kauzu odovzdala NABU. Podľa zistení tohto úradu bola jedna z firiem, ktorá predala rezortu 5000 plecniakov, v priamom kontakte s Avakovom mladším.Podľa ministrovho bývalého poradcu Ilju Kivu ide v stíhaní ministrovho syna o pokus o nátlak na šéfa rezortu so zámerom ovplyvniť niektoré z jeho rozhodnutí, ktoré však nešpecifikoval.Samotný minister Avakov vydal v priebehu utorka vyhlásenie, v ktorom sa hovorí, že vyšetrovatelia NABU nekonajú na báze práva, ale s politickým zámerom. Uviedol, že odkedy riadi rezort vnútra v snahe ozdraviť tamojšie poriadkové zložky a uchrániť Ukrajinu pred hybridnou vojnou z ruskej strany, neustále čelí útokom tak on, ako aj jeho rodinní príslušníci. Za týmito útokmi sú podľa Avakova vnútorné i vonkajšie sily, ktoré sa pokúšajú obnoviť na Ukrajine staré poriadky.