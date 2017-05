Ukrajina zakázala nosenie stuhy sv. Juraja

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov

Kyjev 17. mája (TASR) - Ukrajinský parlament schválil v utorok návrh zákona o zákaze nosenia stuhy sv. Juraja, ktorá je ruským symbolom vojenskej cti. Moskva to označila za protidemokratický a protihistorický krok.Návrh zákona podporilo 238 poslancov, požadované minimum bolo 226 hlasov.uviedol v parlamente autor návrhu, poslanec Ľudového frontu Anton Heraščenko. Parlament podľa neho takto bojuje proti "ruskej agresii na Ukrajine".Ako informovala agentúra TASS, pokuta sa nebude vzťahovať na veteránov druhej svetovej vojny, ktorí nosia prvky stuhy sv. Juraja ako vojenskú dekoráciu.Pokutu do výšky v prepočte takmer 87 eur dostane tá osoba, ktorá bude verejne nosiť stuhu. Tú zároveň úrady skonfiškujú. Za opakované porušenie zákona počas jedného roka hrozí pokuta do výšky v prepočte takmer 174 eur alebo zadržanie osoby až na 15 dní. Aj v tomto prípade bude stuha skonfiškovaná.