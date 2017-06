Ukrajina zakázala ruskú stužku svätého Juraja

Petro Porošenko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 12. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísal dnes zákon, ktorým sa na území krajiny zakazuje používanie stužky svätého Juraja, tradičný ruský emblém vojenskej cti.Mnohí Ukrajinci však stužku vnímajú ako symbol ruskej agresie, informuje rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL).Návrh predmetného zákona schválil ukrajinský parlament už 16. mája. Tento krok je najnovšou snahou Kyjeva o legálny zákaz symbolov sovietskeho a ruského vplyvu, ako aj komunistickej propagandy.Stuha svätého Juraja sa datuje do roku 1769, keď ruská cárovná Katarína Veľká založila Rad sv. Juraja. Stuha bola pôvodne žltá s tromi čiernymi pruhmi. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 bolo vyznamenanie zrušené, do užívania sa vrátilo počas druhej svetovej vojny, avšak v oranžovo-čiernej podobe, pripomína RFE/RL.Sovietsky zväz "georgijevskú" stužku používal pri oslavách víťazstva nad nacistickým Nemeckom v kombinácii s rôznymi medailami až do svojho rozpadu v roku 1991. Stužka bola v Ruskej federácii obnovená v roku 2005 ako reakcia na tzv. oranžovú revolúciu na Ukrajine. Dovtedy bola stužka známa ako "gardová".V Rusku je stužka využívaná aj civilistami ako vlastenecký symbol, ako aj symbol verejnej podpory ruskej vláde. Ukrajinci si od roku 2015 pripomínajú víťazstvo nad Nemcami červenou makovicou.Porošenko legislatívu o zákaze stužky podpísal 12. júna - na Deň Ruska, štátny sviatok Ruskej federácie. Zákon stanovuje pokutu do 2550 ukrajinských hrivien (87 eur) za nosenie alebo inú prezentáciu stužky na verejnosti. Za opakované porušenie nariadenia bude hroziť dvojnásobok pokuty alebo 15 dní za mrežami.Zákon však povoľuje prechovávanie svätojurajskej stužky na dokumentoch, zástavách alebo vyznamenaniach vydaných pred rokom 1991, ako aj v múzeách, archívoch, na cintorínoch a v súkromných zbierkach.