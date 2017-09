Ukrajina žiada OSN o čo najskoršie vyslanie mierovej misie

Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas prejavu na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v sídle OSN v New Yorku 20. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. septembra (TASR) - Plnohodnotná mierová operácia v spornom regióne Donbasu je jedinou možnosťou, ako vyriešiť konflikt s Ruskom. Vo svojom prejave na pôde Organizácie Spojených národov v New Yorku to dnes povedal ukrajinský prezident Petro Porošenko." zhodnotil Porošenko na 72. Valnom zhromaždení OSN. Dodal, že Rusko a Ukrajina sa usilujú o úplne odlišné veci. Ukrajina si podľa Porošenka praje mier, zatiaľ čo Ruskoa urobí, čo je potrebné, aby podkopaloPorošenko nedávno na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN požiadal o vyslanie modrých heliem na územie svojej krajiny.vyhlásil. Ukrajinský prezident rovnako naliehal, že skôr, než sa začne mierová misia na východe Ukrajiny, musí z tejto oblasti Rusko stiahnuť všetok svoj vojenský personál, zbrane a techniku.Ruský prezident Vladimir Putin navrhol, aby boli členovia mierovej misie rozmiestnení pozdĺž frontovej línie medzi oboma stranami. Porošenko ale žiada, aby tieto mierové sily pôsobili v rámci celej konfliktnej zóny spoločne s oblasťou pozdĺž hraníc s Ruskom.