Ukrajinci vypĺňajú nedostatok pracovných síl v Poľsku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 1. mája (TASR) - Mnohí Poliaci po vstupe svojej krajiny do Európskej únie (EÚ) odišli do zahraničia, kde si hľadali lepšie platenú prácu. Teraz v poľskej ekonomike chýba pracovná sila. Jej nedostatok tlmí pokračujúci prílev zamestnancov z Ukrajiny, ktorý sa zvýšil od začiatku krymskej krízy.Kríza v domácej krajine ženie čoraz viac Ukrajincov, aby si hľadali prácu v susednom Poľsku, kde ich aj naliehavo potrebujú. "uviedol šéf poľského zväzu podnikateľov a zamestnávateľov Cezary Kazmierczak.Nedostatok pracovných síl v Poľsku je totiž veľký. Od vstupu Poľska do EÚ v roku 2004 opustili krajinu pri hľadaní si lepšie platenej práce 2 milióny Poliakov. Pokračujúci prílev pracovníkov z Ukrajiny pomáha zaplniť túto dieru.Od roku 2014 stúpol počet Ukrajincov, ktorí chcú pracovať v Poľsku, takmer dvojnásobne na 1 milión, ako vyplýva zo štúdie Národnej banky Poľska (NBP). Dôvodom je ozbrojený konflikt s ruskými separatistami na východe Ukrajiny a s tým spojené zhoršenie ekonomickej situácie.Poľa údajov cudzineckej polície vlani pripadalo až 90 % žiadostí o pobyt a pracovné povolenia na Ukrajincov. Kazmierczak zdôraznil, že Ukrajinci sa dokážu rýchlo prispôsobiť a Poliaci ich dobre prijímajú. "Zamestnanci z Ukrajiny si nachádzajú prácu väčšinou v domácnosti, v stavebníctve a poľnohospodárstve, teda práce, ktoré poľskí migranti často vykonávajú v cudzine. To znamená, že Ukrajinci nepredstavujú na poľskom trhu práce konkurenciu.uviedol Kazmierczak. Poľské firmy často ponúkajú imigrantom pomoc pri vybavovaní na úradoch a hľadaní ubytovania.Poľské firmy plánujú, že budú zapĺňať aj nedostatok kvalifikovaných pracovných síl zamestnancami z Ukrajiny. Experti sa však obávajú, že vyššie mzdy môžu čoskoro prilákať Ukrajincov do iných krajín. Priemerná mzda v Poľsku, ktorá je na úrovni 1080 eur mesačne, je v porovnaní so západnými štátmi EÚ nízka. Navyše EÚ pred nedávnom schválila bezvízový styk s Ukrajinou.