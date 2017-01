Ukrajinská politička Savčenková ďakovala Čechom za podporu vo väzení

Nadija Savčenková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 12. januára (TASR) - Bývalá ukrajinská pilotka, neskôr aktivistka a v súčasnosti politička Nadija Savčenková (36) pricestovala do Česka na trojdňovú návštevu na pozvanie europoslanca Pavla Svobodu (KDU-ČSL). Včera sa stretla v Prahe so zástupcami neziskových organizácií, konkrétne s predstaviteľmi Amnesty International a Člověk v tísni a potom v programe spravodajskej televízie ČT24 Devadesátka odpovedala ako hlavný hosť v priamom prenose na otázky, ktoré jej tam ľudia posielali cez sociálne siete.V úvode poďakovala Čechom za podporu v čase, keď bola v ruskom väzení. Uviedla, že vďaka podpore Ukrajincov a Čechov sa to dalo vydržať.Povedala, že ju Rusi vo väzení nemučili, pretože bola verejne známa osoba. Snažili sa však z nej urobiť vraha,povedala k svojim obvineniam.Političku z nej podľa jej slov urobil po návrate do vlasti jej ľud, ktorý si ju zvolil, aby hájila jeho záujmy.Na Ukrajine jej chýbajú ľudia, ako bol prezident Václav Havel. K prezidentovi Miloši Zemanovi povedala, že rešpektuje českú voľbu a podľa jej názoru do nej nemá čo hovoriť.Vo štvrtok bude mať Savčenková tlačovú konferenciu v pražskej Lucerne a následne bude obedovať so senátormi, ktorí ju v ruskom väzení podporili. V piatok sa stretne s členmi Parlamentu ČR.