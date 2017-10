Ukrajinské televízne kanály budú vysielať už skoro len v ukrajinčine

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Kyjev 13. októbra (TASR) - Ukrajinské televízne stanice vysielajú od dnešného dňa takmer výlučne v ukrajinčine. Dnes totiž nadobúda účinnosť zákon o jazykových kvótach, podľa ktorého sú vysielatelia povinní vysielať programy len v štátnom jazyku a zahraničné filmy a seriály dabovať do ukrajinčiny. Informovala o tom agentúra TASS.Zákon bol prijatý v máji tohto roku. Jeho predkladateľka, poslankyňa Viktorija Siumarová, spresnila, že až do októbra budúceho roku je tzv. prechodné obdobie, keď bude možné vysielať programy aj v ruštine. Musia to byť však programy, ktoré vznikli na ukrajinskom území a nie sú ruským produktom.Podľa nových pravidiel musí byť v celoštátnych médiách v ukrajinčine 75 percent vysielania, v regionálnych médiách je to 50 percent. Používanie iných jazykov je prípustné, ale len v reportážach či programoch vysielaných v priamom prenose. Ak ide o program zo záznamu, repliky v cudzom jazyku musia byť dabované do ukrajinčiny.Pokiaľ ide o filmy a programy, ktoré nie sú v ukrajinčine a nie sú vlastným produktom ukrajinských televíznych spoločností, musia mať ukrajinský dabing. Výnimku dostali filmy z čias Sovietskeho zväzu, ktoré však musia mať ukrajinské titulky.Televízne kanály na Ukrajine teraz budú smieť vysielať v ruštine alebo inom jazyku v prvom rade v noci, pretože príslušné úrady budú podiel ukrajinčiny vo vysielaní zaznamenávať oddelene v dvoch časových úsekoch: od 7.00 do 18.00 h a od 18.00 do 22.00 h.Mnohí odborníci upozorňujú, že jazykové kvóty v televízii môžu viesť k poklesu sledovanosti a vyvolať v ukrajinskej spoločnosti nové spory a konflikty.Výkonný producent kanála NewsOne Vasilij Golovanov očakáva, že časť ľudí zvyknutých na vysielanie v ruštine prejde na internet, ďalší budú sledovať priamo ruské kanály cez družicové prijímače.