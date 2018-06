Ukrajinskí nacionalisti zrovnali so zemou ďalší ilegálny rómsky tábor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 8. júna (TASR) - Ukrajinská polícia začala ako výtržníctvo vyšetrovať zásah skupiny mužov, ktorí tento týždeň sekerami a kladivami zničili úradmi nepovolené rómske táborisko v jednom z národných parkov na území Kyjeva. S odvolaním sa na prokuratúru o tom informovala agentúra Ukrinform.K likvidácii táboriska sa prihlásila nacionalistická Národná družina. Vo svojom vyhlásení na Facebooku uviedla, žeLikvidácii tábora nacionalistami predchádzal 6. júna policajný zásah v táborisku v Holosijivskom národnom, parku, a to na základe žiadosti vedenia parku. Podľa Ukrinformu šlo o preventívnu akciu, počas ktorej polícia zistila, že Rómovia si na území národného parku vybudovali táborisko.Väčšina Rómov tábor opustila 7. júna. Následne do lokality prišli aktivisti Národnej družiny - niektorí zamaskovaní a vyzbrojení aj obuškami - a zrovnali ho so zemou.Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, žePredstaviteľ národného parku Olexandr Sokolenko na svojej stránke na sociálnych sieťach informoval, že na mieste rómskeho táboriska došlo k znečisteniu pôdy a k poškodeniu porastov rastlín i stromov, ktoré Rómovia svojvoľne rúbali, aby získali drevo na kúrenie a varenie. Dodal tiež, že Rómovia 6. júna zaútočili na skupinu zamestnancov národného parku a aktivistov, ktorí sa pokúšali dostať na obsadené územia. Aktivisti telefonicky požiadali o pomoc políciu, ktorá však nezasiahla, tvrdí Sokolenko.K incidentu v Holosijivskom národnom parku došlo niečo vyše mesiaca po tom, ako iná skupina nacionalistov - z organizácie C14 - zlikvidovala rómske táborisko v inej časti Kyjeva, na Lysej Hore.Spomínaná Národná družina je jednou z desiatok ultranacionalistických skupín na Ukrajine. Ich príslušníci sa zväčšia grupujú z dobrovoľníckych plukov, ktoré na východe Ukrajiny bojujú proti proruským separatistom.