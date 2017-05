Ukrajinský Donbas muselo opustiť približne 2,8 milióna ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 11. mája (TASR) - Približne 2,8 milióna ľudí bolo od apríla 2014 donútených opustiť konfliktnú zónu na východe Ukrajiny. Konštatoval to dnes šéf ruskej kancelárie pri Medzinárodnej federácii spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) Davron Muchamadijev.Podľa jeho údajov je vyše 1,5 milióna ľudí evidovaných ako vnútorne vysídlené osoby - usadili sa v strednej časti Ukrajiny. Ďalších zhruba 1,2 milióna ľudí odišlo do Ruska a 100.000 do Bieloruska, dodal Muchamadijev, ktorého citovala agentúra TASS.Ozbrojený konflikt na východnej Ukrajine vypukol krátko po ruskej anexii Krymského polostrova, ku ktorej došlo v marci 2014. Boje medzi ukrajinskými vládnymi silami a proruskými separatistami na východe Ukrajiny si vyžiadali dosiaľ takmer 10.000 ľudských životov.