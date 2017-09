Ukrajinský novinár obvinený zo špionáže zostáva v Rusku vo väzbe

Na archívnej snímke kolegovia zadržaného ukrajinského novinára Romana Suščenka držia v rukách transparenty s jeho podobizňou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 25. septembra (TASR) - Moskovský súd predĺžil dnes o ďalšie dva mesiace väzbu ukrajinskému novinárovi Romanovi Suščenkovi, ktorého zadržali a obvinili v Rusku zo špionáže. Informoval o tom na svojom účte na sociálnej sieti Twitter Suščenkov ruský advokát Mark Fejgin s tým, že proti verdiktu sa odvolá.Suščenko tak zostane vo väzbe do 30. novembra. Pôvodne mu mala väzba skončiť 30. septembra, poznamenala agentúra Ukrinform.Ako tvrdí ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), plukovníka Suščenka z Hlavnej správy rozviedky (GUR) Ministerstva obrany Ukrajiny zatkla vlani 30. septembra v Moskve, kde bol na "špionážnej misii". Podľa FSB zbieral tajné informácie o ruských ozbrojených silách a Národnej garde, pričom ich zverejnenie by podkopalo obranyschopnosť Ruska.Súd rozhodol o uvalení väzby na Suščenka 1. októbra. Vyšetrovatelia oficiálne obvinili tohto Ukrajinca zo špionáže 7. októbra. V prípade uznania za vinného mu hrozí až 20 rokov väzenia.Suščenko akékoľvek obvinenia odmieta. Mark Fejgin tvrdí, že Suščenko je reportérom agentúry Ukrinform v Paríži a v Moskve nebol na špionážnej misii, ale na návšteve u svojich príbuzných.Agentúra Ukrinform potvrdila, že Suščenko je jeho zamestnancom od roku 2002, pričom ho označil za "novinára s dlhodobo bezúhonnou profesionálnou reputáciou".Novinára udal "rodinný priateľ", ktorý kontaktoval ruskú FSB a tá Suščenka zatkla, uviedol začiatkom novembra advokát Fejgin. "Suščenko navštívil svojho brata v Moskve niekoľkokrát. Kontaktoval priateľa rodiny. Rodinný priateľ ho jednoducho dal zatvoriť. To je všetko," povedal Fejgin.