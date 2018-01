Ukrajinský opozičný blok navrhuje zrušiť zákon o reintegrácii Donbasu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 19. januára (TASR) - Poslanci ukrajinskej strany Opozičný blok doručili do parlamentu návrh uznesenia na zrušenie zákona o reintegrácii Donbasu, ktorý poslanci odobrili vo štvrtok v prvom čítaní. Informovala o tom agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na webovú stránku ukrajinskej Najvyššej rady.V súlade s rokovacím poriadkom predseda parlamentu teraz nemôže schválený zákon poslať na podpis prezidentovi, kým Najvyššia rada neprerokuje uznesenie doručené Opozičným blokom.Ukrajinský parlament však v piatok ukončil svoje zasadnutie a poslanci odišli na prázdniny, ktoré potrvajú do 6. februára.Predseda parlamentu Andrij Parubij predtým informoval, že zákon o reintegrácii Donbasu má v úmysle podpísať do troch dní od jeho schválenia. Potom ho mal dostať prezident Petro Porošenko, ktorý návrh zákona zákonodarnému zboru predložil.Zákona o "opätovnom začlenení" odštiepeneckých regiónov predpokladá aj použitie vojenskej sily, aby sa dostali späť pod kontrolu Ukrajiny. Zákon neobsahuje nijaký odkaz na minskú dohodu.Ruské ministerstvo zahraničných vecí deklarovalo, že spomínaný zákon možno považovať za prípravu na novú vojnu.Výsledkom súčasného ukrajinského "zákonodarstva" je podľa neho "úplné ignorovanie minských dohôd, ktoré sú všeobecne uznávané a nemajú alternatívny základ pre urovnanie konfliktu na Ukrajine".Zákon vôbec nie je o reintegrácii, práve naopak, jeho cieľom je rozdeliť Ukrajinu ešte viac a odcudziť občanov žijúcich v Donbase, konštatovalo ruské ministerstvo.Taktiež poznamenalo, že prijatie zákona sa prekvapivo časovo zhoduje s oznámením o pripravenosti Spojených štátov dodávať Ukrajine smrtiace zbrane.Opozičný blok bol založený pred parlamentnými voľbami v roku 2014 ako zoskupenie šiestich strán, ktoré nepodporili tzv. euromajdan a rozhodli sa vytvoriť novú politickú silu na Ukrajine. Časť členskej základne Opozičného bloku tvoria bývalí členovia Strany regiónov zosadeného proruského prezidenta Viktora Janukovyča.Strana sa hlási k sociálnemu liberalizmu a ochrane práv ruského jazyka. V medzinárodnej politike je za neutralitu Ukrajiny a odmieta jej členstvo v NATO. Je za mierové riešenie konfliktu na Ukrajine a za vyjednávanie s Ruskom. Nesúhlasí však s anexiou Krymu a je za zachovanie hraníc Ukrajiny z roku 1991.