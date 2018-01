Ukrajinský prezident P. Porošenko sa poďakoval Kanade za zbrane

Ukrajinský prezident Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 18. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko sa poďakoval Kanade za to, že zaradila jeho krajinu na svoj zoznam štátov, ktorým môže dodávať zbrane. Jeho slová vďaky zazneli na štvrtkovej spoločnej tlačovej konferencii s generálnou guvernérkou Kanady Julie Payetteovou v Kyjeve.citovala Porošenka agentúra Ukrinform.Kanadská vláda dala zelenú svojim zbrojárom na predaj automatických strelných zbraní Ukrajine vlani 23. novembra. Rozhodnutie zverejnila 13. decembra. Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová k tomu uviedla, že tento krok odráža užšie vzťahy medzi Kanadou a Ukrajinou.Kanadská vláda zaradila Ukrajinu na tzv. Automatic Firearms Country Control List (AFCCL). Na tomto zozname bolo dosiaľ 39 krajín a vláda má kontrolu nad celým procesom. Dodávatelia, ktorí uzavrú dohodu s Ukrajinou, budú musieť požiadať o vývozné povolenie, ktoré sa posudzuje individuálne. Každý predaj musí zahŕňať aj informácie o koncovom používateľovi a koncovom použití, teda kto dostane zbrane a ako budú použité. Nemôžu byť použité proti civilnému obyvateľstvu.Americká administratíva sa v decembri rozhodla poskytnúť Kyjevu moderné obranné systémy v rámci úsilia Washingtonu o vybudovanie dlhodobej obranyschopnosti Ukrajiny, aby "mohla brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť a odradiť ďalšiu agresiu".Náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády generál Viktor Muženko v stredu oznámil, že americké protitankové riadené strely typu Javelin by mali dostať do šiestich mesiacov.Podľa utorňajšieho vyjadrenia ruského politického analytika Dmitrija Oreškina USA poskytnú Ukrajine strely typu Javelin len v tom prípade, ak si bude Washington istý, že ich Kyjev nepoužije v ofenzívnych operáciách, ale len na svoju obranu.