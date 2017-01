Uľahčenie vytvárania spoločných tried v SOŠ podporujú poslanci

Eva Smolíková Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Vytvorenie spoločnej triedy v strednej odbornej škole (SOŠ) pre niekoľko príbuzných študijných alebo učebných odborov by malo byť v budúcnosti ľahšie. Uľaviť zo súčasných zákonných podmienok vypustením minimálneho počtu žiakov na takúto triedu chce podpredsedníčka SNS Eva Smolíková novelou školského zákona. Právnu normu dnes schválili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR a odporučili ju odobriť aj v pléne.Súčasné znenie zákona hovorí, že v SOŠ možno vytvoriť spoločnú triedu pre niekoľko študijných alebo učebných odborov, iba ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinu najmenej ôsmich žiakov.uviedla koaličná poslankyňa.Podľa Smolíkovej spôsobujú ťažkosti prípady, keď zamestnávateľ v danom regióne požaduje od strednej odbornej školy zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v nedostatkových odboroch, ktorých absolventov požaduje trh práce. Žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia však nemajú záujem, aby sa v takýchto odboroch pripravovali. "" upozornila Smolíková s tým, že obdobná situácia vzniká, ak ide o odbory vzdelávania v školách zriadených na národnostne zmiešanom území.Pri zohľadnení štátneho vzdelávacieho programu sa podľa nej dá predpokladať, že spoločnú triedu v SOŠ pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo učebných odborov je možné vytvoriť aj pre menší počet žiakov, a to so zachovaním zodpovedajúceho teoretického vyučovania odborných predmetov.dodala.Ústavnoprávny výbor odporučil schváliť aj Smolíkovej novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorá má riešiť problémy s identifikovaním, či napríklad majster odbornej výchovy, ktorý pôsobí na pracovisku praktického vyučovania, je aj naďalej považovaný za pedagogického zamestnanca.dodala Smolíková.