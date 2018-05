Ulica Na chmeľnici odkazuje na tradíciu pivovarníctva v Bojniciach

V minulých storočiach patrilo k Bojniciam i pivo. Právo na varenie tohto zlatistého moku dostali v rámci udelenia mestských privilégií pred viac ako 650 rokmi. Na pivovarníctvo odkazuje v Bojniciach i ulica Na chmeľnici, ktorá sa nachádza na samom konci mesta v tesnej blízkosti Opatoviec nad Nitrou. Na snímke ulica Na chmeľnici v Bojniciach. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bojnice 9. mája (TASR) - V minulých storočiach patrilo k Bojniciam i pivo. Právo na varenie tohto zlatistého moku dostali v rámci udelenia mestských privilégií pred viac ako 650 rokmi. Na pivovarníctvo odkazuje v Bojniciach i ulica Na chmeľnici, ktorá sa nachádza na samom konci mesta v tesnej blízkosti Opatoviec nad Nitrou.Názov ulice odkazuje na chmeľ, ktorý sa v Bojniciach kedysi pestoval v blízkosti jedného z mlynov. Lokalita Na Chmeľnici je orientovaná na juh, čiže je to slnečné úbočie kryté z bokov dosť vysokými skalnými a horskými stenami. Ide o miesto, kde sa chmeľu darilo, keďže na svoj rast potrebuje práve takéto teplé prostredie.priblížil Erik Kližan, člen starej bojnickej rodiny a historik.Na pivovarníctvo neodkazuje len ulica Na Chmeľnici, ale i dnešná Hviezdoslavova ulica, ktorá sa kedysi volala Stará pivárska ulica a ktorej ani dnes inak Bojničania nepovedia. Veľkému meštianskemu domu na Hurbanovom námestí zase veľa Bojničanov nepovie inak ako Pivár, lebo kedysi tam pivovar i bol.spomenul ďalej Kližan.S Pivárom sa spája i nešťastná udalosť, ktorá zasiahla Bojnice 17. mája 1864 a o ktorej písali i Pešťbudínske vedomosti. V ten deň popoludní totiž bojnický pivovarčík vystrelil na vrabcov na streche Pivára, papierová zátka zo zbrane spadla do suchého chmeľu, ten sa rozhorel a asi pol mestečka zachvátil požiar. Následkom neho zhorelo 46 domčekov aj s farou a všetkými hospodárskymi staveniskami.uzavrel historik.Po nešťastnom požiari už slávu bojnického pivovarníctva neobnovili, aj keď sa to viackrát niekto pokúšal. Časť medeného zariadenia z Pivára spolu s bojnickými zvonmi odviezli na front za prvej svetovej vojny, čím aj pivovarníctvo na dlhé desaťročia v Bojniciach zaniklo. V tomto období však tradíciu obnovila jedna z bojnických reštaurácií, ktorá varí niekoľko druhov vlastných pív.