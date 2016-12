Ulice v New Yorku budú počas Silvestra blokovať smetiarske autá

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

New York 30. decembra (TASR) - Prípadnému útoku kamiónom na oslavy príchodu Nového roka v americkom veľkomeste New York budú brániť smetiarske autá. Rozhodli o tom tamojšie úrady s tým, že cieľom tohto opatrenia je predísť podobným útokom, ako sa stali v Nemecku či Francúzsku.Okolo námestia Times Square, kde bude Nový rok vítať dav okolo milióna ľudí, bude stáť 65 áut na odvoz odpadu a vyklápacích vozidiel.Carlos Gomez z newyorskej polície vo štvrtok oznámil, že ulice bude blokovať aj 100 policajných hliadkovacích áut.Predstavitelia New Yorku uviedli, že bezpečnostné opatrenia v meste pravidelne prispôsobujú udalostiam vo svete. Vierohodné informácie o hroziacich útokoch na verejné zhromaždenia nateraz nemajú.Pri útoku kamiónom na vianočný trh v Berlíne zahynulo 19. decembra 12 ľudí. Vo francúzskom meste Nice zabil kamión 86 ľudí.Newyorská polícia nasadí do ulíc 7000 policajtov, množstvo psov vycvičených na hľadanie výbušnín, ako aj ozbrojené protiteroristické komandá.