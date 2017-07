ÚLK pokračuje s Futbalmaniou, Kozák: Očakávame aktivitu klubov

Z tlačovej konferencie pri príležitosti spustenia projektu Futbalmania 18. júla 2017 v Bratislave. Na snímke zľava šéf Únie ligových klubov Ivan Kozák, projektový manažér Richard Renert, PR manažér FC Spartak Trnava Marek Ondrejka a projektový manažér a koordinátor pre styk s fanúšikmi ŠK Slovan Bratislava Stanislav Kramarič. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 18. júla (TASR) - Únia ligových klubov (ÚLK), ktorá je riadiaca organizácia najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, bude aj v nasledujúcich dvoch ročníkoch pokračovať v projekte Futbalmania. Cieľ novej etapy v spolupráci so všetkými klubmi je priviesť deti a mládež k futbalu a na tribúny štadiónov.Po úspešnej pilotnej fáze zo začiatku roka pokračuje projekt prostredníctvom dlhodobo udržateľných a pravidelných aktivít v zlepšovaní reputácie slovenského futbalu v očiach verejnosti a zvyšovaní návštevnosti. Projekt tvoria dve základné línie - aktivity pre verejnosť s dôrazom na mládež a vzdelávanie zástupcov klubov.uviedol prezident ÚLK Ivan Kozák.Cieľ tzv. "štadiónových aktivít" je zvýraznenie a zlepšenie zážitku z návštevy futbalového zápasu pre primárnu cieľovú skupinu deti a mládež. Podľa individuálnych možností klubov (stav štadióna, priestory, personálne kapacity) bude na zápasoch pripravená séria rôznych aktivít - športové súťaže, futbalové aktivity, autogramiáda s hráči a podobne. Trvalou súčasťou tejto aktivity bude vyhradený sektor so zvýšeným komfortom. Kluby tiež v pravidelných mesačných intervaloch vytvoria tzv. "Funzóny".uviedol PR a event manažér FC Spartak Trnava Marek Ondrejka.Druhá zložka sú tzv. "komunitné aktivity" - prezentácia klubu v priestoroch škôl, školských centier alebo detských domovov. Zástupcovia klubov budú atraktívnou formou prezentovať futbal, jeho históriu a najväčšie úspechy reprezentačného a klubového futbalu. Tretia zložka je septembrový Deň otvorených dverí.vyjadril sa projektový manažér a koordinátor pre styk s fanúšikmi ŠK Slovan Bratislava Stanislav Kramarič.Projekt Futbalmania je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ z programu Erasmus+. V rámci tejto spolupráce majú kluby Fortuna ligy zabezpečené bezplatné kompletné materiálne vybavenie, príspevok na mzdu klubového koordinátora v sezóne 2017/18, manuály na všetky klubové aktivity, odborné vzdelávacie materiály, podporu a supervíziu členov projektového tímu a zahraničných partnerov.Zahraniční partneri sú významné európske organizácie s dlhodobými skúsenosťami v oblasti futbalu a športu - Koordinationstelle Fanprojekte (Nemecko), F.C. United of Manchester (Anglicko), Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (Rakúsko) a FC Zbrojovka Brno (Češko). Najbližšou spoločnou aktivitou bude stáž u nemeckého partnera na jeseň 2017.