Ultimátum primátorke Prahy vypršalo, taxikári rokujú o forme protestov

Adriana Krnáčová Foto: Adriana Krnáčová Foto: Adriana Krnáčová

Praha 22. septembra (TASR) - Ultimátum, ktoré dali pražskí taxikári primátorke Adriane Krnáčovej, ktorú žiadali, aby dnes do 15.00 h vyriešila situáciu okolo pôsobenia vodičov využívajúcich aplikáciu Uber v českej metropole, vypršalo bez naplnenia požiadaviek.Vodiči sa teraz pripravujú na naplnenie hrozieb o ďalších protestoch. Ani ich termín, ani ich dejisko však zatiaľ neprezradili, vyplýva z informácií internetového servera Novinky.cz.Letisko Václava Havla bolo v uplynulých dňoch opakovane dejiskom miestami nevyberavých protestov taxikárov, podľa ktorých názoru sú kritizovaní vodiči nekontrolovateľní, neodvádzajú dane a neplatia sociálne ani zdravotné poistenie.Ako dnes pre Českú televíziu uviedol David Bednář zo Združenia českých taxikárov, prvá žena pražskej radnice s nimi vôbec nekomunikuje a vyhovára sa na iných.Taxikári podľa jeho slov rokujú o forme protestov, ktoré budú veľké a možno budú mať podobu pomalej jazdy. Z lokalít spomenul pražskú magistrálu.Pražská primátorka sa už skôr vyjadrila, že na ultimáta nikdy nereagovala, ale keby to tentoraz i chcela urobiť, nič by nezmohla. Taxikári podľa jej slov nechápu, že mesto nemôže Uber zakázať ani preň stanovovať podmienky. Proti Uberu môže podľa Krnáčovej zakročiť iba rezort priemyslu a obchodu.V stredu sa o protestoch taxikároch hovorilo v rámci rokovania medzi vedením českej metropoly a predstaviteľmi polície.uviedol na margo rozhovorov policajný hovorca Tomáš Hulan.