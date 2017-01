Ultramaratónec J. Rajchl beží krížom cez Austráliu, snaží sa o rekord

Ultramaratónec Jozef Rajchl Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. januára (TASR) – Ultramaratónec Jozef Rajchl, bežiaci naprieč Austráliou, je približne v tretine trasy. Na sociálnej sieti informoval, že mieri do mesta Broken Hill na pomedzí štátov Nový Južný Wales a Južná Austrália.píše Rajchl na sociálnej sieti.dodáva.Svoj beh, na ktorom chce prekonať 3800 km, odštartoval Rajchl 8. januára v Sydney spred budovy tamojšej opery. Do Perthu na západnom pobreží Austrálie, kde je cieľ ultramaratónu, by mal podľa časových prognóz dobehnúť 20. februára. Beh krížom cez Austráliu je pokusom o najrýchlejšie prebehnutie kontinentu na trase Sydney – Perth, zároveň je akcia spojená so zbierkou pre medzinárodnú nadáciu TeamFox na podporu výskumu liečby Parkinsonovej choroby, s ktorou bežec dlhodobo spolupracuje.Približne štvrtina trasy austrálskeho ultramaratónu vedie cez púšť, Rajchl však beží i po kamenných a asfaltových cestách. Stanovená denná "dávka" kilometrov predstavuje minimálne dĺžku dvoch maratónov (v priemere denne 80 až 110 km), pričom denné teploty prekračujú 40 stupňov Celzia. Bežca podporuje v sprievodnom vozidle dvojčlenný tím – technik a zdravotník.vysvetlil ešte pred štartom ultramaratónec. Na túto expedíciu si pripravil šesť párov tenisiek, denne spotrebuje približne 7000 kcal a vypije minimálne päť litrov športových nápojov.Rajchl sa na beh Austráliou chystal už na prelome rokov 2012/13, vtedy sa projekt v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov neuskutočnil. Ultramaratóny beháva Rajchl od roku 2004. Medzi jeho najväčšie bežecké tromfy patrí Beh po Európe v roku 2005, kedy odbehol 5239-kilometrovú trasu z fínskych Helsínk do španielskej Tarify za 59 dní, Across Austria v roku 2007 v dĺžke 686 km a najmä 12.024 kilometrov na trase Bratislava - Peking v roku 2008.