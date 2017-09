Úmrtie Bettencourtovej vyvoláva otázky o vlastníctve L'Oréal

Liliane Bettencourtová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 23. septembra (TASR) - Po smrti dedičky kozmetickej firmy L'Oréal Liliane Bettencourtovej sa vynárajú otázky o ďalšom osude podielov rodiny zakladateľa a najväčšieho akcionára Nestlé. Bettencourtová bola podľa časopisu Forbes najbohatšou ženou sveta a zomrela v noci na štvrtok (21. septembra).Rodina Bettencourtovej vlastní vo firme 33 %. Rodinné podiely už niekoľko rokov spravujú príbuzní, vrátane dcéry Francoise Bettencourt-Meyersovej, po tom, čo Bettencourtovej diagnostikovali demenciu. Nestlé má v spoločnosti 23 %.Smrť hlavy klanu naznačuje možnú zmenu v rozdelení majetku, keďže 43 rokov stará zmluva medzi rodinou a Nestlé, ktorá zakazovala obom stranám zvyšovanie podielov, vyprší o šesť mesiacov.povedal jeden z analytikov spoločnosti Jefferies.Nádej na možné zmeny v piatok (22.9.) popoludní zdvihli akcie L'Oréal o 3 %. Podiel Nestlé tak dosiahol hodnotu 23 miliárd eur. Otázniky o osude podielu Nestlé v L'Oréal sa zintenzívnili v júni, keď jeden z jeho akcionárov vyzval vedenie, aby sa zbavilo všetkých investícií, ktoré presahujú 10 % trhovej hodnoty švajčiarskej firmy.Navyše Nestlé v roku 2014 znížil svoj podiel zo vtedajších 31 % a uvoľnil svoje vzťahy s L'Oréal, keď prevzal ich dermatologický spoločný podnik Galderma. Líši sa aj zameranie: Nestlé sa sústreďuje na stravu a zdravie, L'Oréal na dekoratívnu kozmetiku.Dvaja silní akcionári doteraz chránili L'Oréal pred prípadnými nepriateľskými akvizičnými ponukami. Pokiaľ by obaja prestali ovplyvňovať spoločnosť, L'Oréal bude zraniteľnejší. Na druhej strane ho však dobre chráni jeho trhová hodnota 117 miliárd USD (97,82 miliardy eur), ktorá výrazne obmedzuje počet prípadných uchádzačov.Bettencourt-Meyersová, ktorá spolu s manželom a synom sedí v správnej rade L'Oréal, zdôraznila záväzok rodiny k firme. Pokiaľ by L'Oréal odkúpil podiel Nestlé, mohol by na financovanie využiť svoj deväťpercentný podiel v spoločnosti Sanofi v hodnote zhruba 9,5 miliardy eur. Pokiaľ by L'Oréal vo finančnom roku 2018 odkúpil celý podiel Nestlé, jeho čistá zadlženosť by dosiahla 2,9-násobok zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi (Ebitda), čo analytici označujú za zvládnuteľné.