Úmrtiu 71 migrantov v roku 2015 v Rakúsku údajne mohli zabrániť

Na snímke policajní a forenzní experti vyšetrujú pri nákladnom aute, ktoré je odstavené na krajnici diaľnice A4 pri rakúskom meste Parndorf, južne od Viedne 27. augusta 2015. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Budapešť 15. júna (TASR) - Úmrtiu 71 migrantov, ktorých telá našli v auguste 2015 v aute odstavenom na rakúskej diaľnici A4 pri obci Parndorf, bolo potenciálne možné zabrániť, ak by voči prevádzačom zakročili orgány v Maďarsku, kadiaľ toto vozidlo predtým prechádzalo. Vyplýva to zo zistení reportérov nemeckých rozhlasových staníc NDR a WDR a denníka Süddeutsche Zeitung, ktoré boli zverejnené v stredu.Vo vyšetrovacích spisoch, do ktorých mohli títo reportéri nahliadnuť, sa údajne uvádza, že predmetnú skupinu prevádzačov operujúcu z Maďarska tamojšie orgány sledovali už niekoľko týždňov pred touto tragédiou, pričom odpočúvali telefonáty jej členov. Prepisy rozhovorov mali dokazovať, že gang pozostávajúci z Bulharov a Afgancov pravidelne vystavoval migrantov pri pašovaní v nákladných autách akútnemu ohrozeniu života.Prevažne bulharskí vodiči napríklad na príkaz šéfa skupiny ignorovali klopanie z nákladného priestoru. Zachytený bol aj rozhovor osoby sprevádzajúcej vozidlo, v ktorom sa uvedení migranti zadusili, s iným členom gangu. Ten mu údajne prikázal, aby nákladný priestor v žiadnom prípade neotváral a v prípade, že by došlo k ich úmrtiu, pašovaných ľudí po príchode do Nemecka "vyložil v lese".Maďarské orgány napriek tomu nezakročili, keďže nestihli tieto rozhovory včas preložiť a vyhodnotiť, uviedla investigatívna platforma nemeckých médií s odvolaním sa na hovorcu príslušnej maďarskej prokuratúry. Citovaná vyšetrovacia správa tvorí podklad pre súdny proces s osobami spájanými s úmrtím migrantov, ktorý sa v Maďarsku začne 21. júna.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi, slúžiace pôvodne potravinárskemu podniku zo Slovenska, nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. Predpokladá sa, že 59 mužov, osem žien a štyri deti sa zadusil po uzamknutí prevádzačmi v nákladnom priestore ešte na území Maďarska.Hlavná prokuratúra Báčsko-malokumánskej župy v Maďarsku v súvislosti s touto tragédiou obžalovala 11 cudzincov z Afganistanu, Bulharska a Libanonu.