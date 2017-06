UNB: Kostnú dreň chce darovať rekordný počet ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (TASR) - Kostnú dreň chce darovať rekordný počet ľudí. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zaznamenala počas uplynulého polroka enormný nárast zaevidovaných dobrovoľníkov v Národnom registri darcov kostnej drene, ktorý je jej súčasťou, a to o 110 percent. Na Slovensku sa tak zvýšila pravdepodobnosť nájdenia vhodného nepríbuzného darcu pre pacientov s leukémiou, či iným život ohrozujúcim ochorením krvi. Stále však zaostávame za Nemeckom či Českom.povedal generálny riaditeľ UNB Miroslav Bdžoch. Priemerný vek darcu je 33 rokov a hlásia sa viac ženy. Kým na začiatku roka 2016 vyhľadávali pracovníci Kliniky hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB vhodných darcov krvotvorných buniek spomedzi 6700 ľudí, dnes vyberajú zo 14.100 darcov.uviedol zástupca prednostu kliniky a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre hematológiu, docent Martin Mistrík. Klinika je jediným akreditovaným pracoviskom na vykonávanie všetkých typov transplantácií kmeňových krvotvorných buniek u dospelých v SR s 28-ročnou tradíciou.Darcovia sú najčastejšie zo zahraničia, najmä z Nemecka. Medzi nepríbuznými ľuďmi je totiž obrovské množstvo kombinácií tkanivových antigénov a pravdepodobnosť nájdenia vhodného darcu je preto pomerne malá. "Naším cieľom je vytvoriť čo najväčšiu národnú databázu dobrovoľných darcov, aby sme vyhľadávali prioritne v ňom a v zahraničí až v druhom slede. Podľa počtu obyvateľov by mal mať slovenský register 20.000 až 25.000 dobrovoľných darcov," vysvetlila prednostka kliniky, profesorka Angelika Bátorová. Transplantáciu potrebujú najčastejšie ľudia s akútnou leukémiou a mnohopočetným myelómom. Darcom krvotvorných buniek môže byť zdravý človek vo veku 18 až 45 rokov. Stačí vyplniť prihlášku do registra a prísť na vyšetrenie krvi alebo poslať vzorku slín. Darovanie je anonymné.Na náraste darcov sa významne podieľa celoslovenská osvetová kampaň Máte slinu, zásluhou ktorej získala UNB vlani aj nový genetický analyzátor – sekvenátor na vyšetrenie transplantačných znakov HLA metódou. Vďaka nemu možno najpresnejšie vyšetriť imunogenetickú zhodu medzi pacientom a darcom, čo je základom pre úspešnú transplantáciu. Väčšina pacientov potrebuje pomoc práve od cudzích ľudí, pretože šanca na zhodu so súrodencom je len štvrtinová.