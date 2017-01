UNB: Slovenskí neurochirurgovia objavili novú metódu operácie nádorov

Neurochirurg Andrej Šteňo Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Slovenským neurochirurgom sa podarilo vyvinúť novú bezpečnejšiu techniku operovania hlboko uložených nádorov v mozgu. V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) s ňou už operovali desať pacientov.povedal riaditeľ nemocnice Miroslav Bdžoch.Pri operáciách v časti mozgu nazývanom inzula môže dôjsť k poškodeniu drobných dôležitých cievok, ktoré často prechádzajú priamo cez nádor.približuje operatér, docent Andrej Šteňo z Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB. Tepny tak nevidno ani pod mikroskopom a nezriedka sú podľa Šteňa absolútne neodlíšiteľné od zdravého mozgu. Slovenským neurochirurgom sa však podarilo prísť na to, ako ich zobraziť.povedal docent Šteňo. Že nešlo o náhodu, ale o objav, potvrdili ďalšie operácie.Pacientov tak možno operovať bezpečnejšie.doplnil docent Šteňo. Zároveň možno počas operácie odstrániť väčšiu časť nádoru, čo vie chorým predĺžiť plnohodnotný život. Zahraničná štúdia ukázala, že pacienti, u ktorých sa podarilo odstrániť väčšiu časť tumoru, žili aj o desať rokov dlhšie oproti tým, kde sa to nepodarilo. Takéto nádory pritom často postihujú mladých ľudí vo veku 30 až 40 rokov.Metodiku predstavili slovenskí lekári aj v najvýznamnejšom svetovom neurochirurgickom časopise Journal of Neurosurgery, začala sa tak využívať už aj v zahraničí.uviedol prodekan LF UK profesor Juraj Payer. Zdôraznil, že bezpochyby sú slovenskí lekári špičkovými odborníkmi a tím Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB patrí medzi svetovú elitu.