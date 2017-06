UNESCO sa pri ochrane hodnôt sústreďuje na obyvateľstvo

Na snímke Horný kostol kalvárie v Banskej Štiavnici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 22. júna (TASR) - Podobne ako pri ochrane prírody aj pri ochrane kultúrnych hodnôt dochádza k zmene paradigmy. Ochrana pred ľuďmi sa mení na ochranu pre ľudí a skôr než na objekty a hodnoty sa pozornosť začína sústreďovať na obyvateľstvo. To je myšlienka, ktorú si z medzinárodného kurzu zameraného na manažment svetových lokalít UNESCO odniesol zástupca Slovenska, vysokoškolský učiteľ Katedry biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici Juraj Švajda.uviedol Švajda na margo seminára, ktorý sa konal v dňoch 6. až 16. júna v nórskom meste Roros. Pri implementovaní uvedených zmien by preto podľa Švajdu mohli byť podobné kurzy vzdelávacou platformou aj pre slovenských manažérov, ktorí sa starajú o lokality svetového dedičstva v SR.V priebehu kurzu sa odborníci venovali téme prepojenia prírody a kultúry v procese manažovania UNESCO lokalít.povedal Švajda.Kurz pozostával zo štyroch modulov zameraných na koncepciu manažovania sektora ochrany prírody a kultúry a na praktiky posilňujúce manažment a ochranu území. Jeho súčasťou bola aj prípadová štúdia pozostávajúca z návštevy národného parku Femundsmarka a prehliadka lokalít patriacich do svetového dedičstva, vrátane dotknutých samospráv. Medzinárodný kurz zameraný na prepájanie prírody a kultúry pri manažmente lokalít svetového dedičstva UNESCO zorganizovala Svetová únia ochrany prírody (IUCN), spolu s Medzinárodným centrom pre štúdium obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva (ICCROM), vďaka finančnej podpore nórskeho Ministerstva klímy a životného prostredia a švajčiarskeho Federálneho úradu pre kultúru.