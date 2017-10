UNESCO: V roku 2015 nechodilo do školy 264 miliónov detí a mladých

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 24. októbra (TASR) - Svet je stále veľmi ďaleko od jedného z cieľov OSN, aby bolo všetkým deťom v roku 2030 poskytované bezplatné základné a stredoškolské vzdelanie. V roku 2015 totiž nechodilo do školy 264 miliónov detí a mladých ľudí, vyplýva z druhej výročnej správy s názvom Global Education Monitoring (GEM) zverejnenej v utorok Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).Podiel tých, ktorí nechodia do školy, po poklese na začiatku 21. storočia momentálne stagnuje, konštatujú autori správy.V správe sa tiež uvádza, že podiel detí, ktoré ukončia školskú dochádzku, je stále nízky. Podľa odhadov založených na prieskumoch v domácnostiach v 128 krajinách dokončilo základnú školu v rokoch 2010-2015 iba 83 percent detí. Ešte horšia je situácia na vyšších stupňoch vzdelávania: vo vekovej kategórii detí od 12 do 14 rokov je tento podiel 69 percent a v kategórii od 15 do 17 rokov je to len 45 percent.V 40 krajinách menej ako jeden zo štyroch mladých ľudí absolvoval strednú školu, len v 14 tak urobilo aspoň 90 percent študentov.Autori správy vyzývajú vlády, aby okrem iného zabezpečili súdnu vymáhateľnosť práva na vzdelanie, čo v súčasnosti nie je možné v 45 percentách krajín sveta. Ďalej upozorňujú, že na kvalitné vzdelávanie chýba na celom svete 39 miliárd dolárov (33 miliárd eur)."Vzdelanie je spoločnou zodpovednosťou nás všetkých - vlád, škôl, učiteľov, rodičov a súkromných aktérov. Zodpovednosť za tieto úlohy určuje spôsob, akým učitelia učia, študenti sa vzdelávajú a vlády konajú," povedala generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová.