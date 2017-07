UNESCO vyzvalo na zastavenie výrubu v poľskom Bielovežskom pralese

Bielovežský prales je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Krakov 5. júla (TASR) - Výbor svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyzval dnes na okamžité zastavenie rozsiahlej ťažby dreva v poľskej časti Bielovežského pralesa. Výzva adresovaná poľskej vláde zaznela na zasadnutí výboru v Krakove, informovala agentúra AP. 'Účastníci krakovského zasadnutia súčasne varovali, že by mohli zaradiť tento posledný európsky prales na zoznam ohrozených lokalít svetového dedičstva UNESCO.Delegáti zhromaždení v Krakovena Poľsko, abypralesa.Podľa nich je potrebné vyslať na miesto misiu expertov na svetové dedičstvo, ktorí by zhodnotili situáciu priamo v teréne. Zároveň zaviazali poľskú vládu k tomu, aby do konca roka 2018 predložila správu o stave ochrany pralesa.Vláda strany Právo a spravodlivosť vlani povolila strojnásobenie ťažby na nechránených územiach v Bielovežskom pralese, ktoré boli napadnuté lykožrútom. Ekologickí aktivisti však už vtedy varovali, že ťažbou sa zničí ekosystém, ktorý bol nedotknutý človekom desiatky rokov.Poľské ministerstvo životného prostredia naďalej tvrdí, že ťažbou zachraňuje najmladšie - človekom vysadené - časti lesa pred inváziou lykožrútov, čím sa prales zachová.Ekológovia i Európska únia však namietajú, že výrub je príliš veľký a ohrozuje jeho samotnú existenciu lesa v jeho pôvodnej podobe.Bielovežský prales je najstarším a najväčším pralesom na európskom území a od roku 1979 svetovým dedičstvom UNESCO. Rozprestiera sa na ploche 150.000 hektárov na území Poľska a Bieloruska. Vznikol pred 10.000 rokmi a dlho existoval bez zásahu človeka aj vďaka tomu, že ho poľská šľachta využívala ako lovecký revír.Prales je domovom najväčšieho európskeho cicavca - zubra, ako aj ďalších približne 20.000 živočíšnych druhov.