UNHCR: Aj ostatné štáty by mali pomôcť Taliansku s migrantmi

Dvojmesačné dieťa z Líbye podávajú z drevenej lode, ktorá stratila kontrolu v Stredozemnom mori do záchranárskeho gumenného člna španielskej humanitárnej organizácie Proactiva Open Arms, 15. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 29. júna (TASR) - Taliansko by nemalo byť jedinou krajinou, ktorá prijíma migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné mori do Európy. Vyhlásil to dnes Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a podporil tým výzvu talianskej vlády voči ostatným členským štátom EÚ, aby pomohli niesť záťaž a migrantov si rozdeľovali.Taliansko v stredu pohrozilo, že bude posielať preč od svojich brehov lode mimovládnych organizácií vezúce migrantov zachránených v Stredozemnom mori, ak ostatné krajiny Európskej únie nebudú súhlasiť s väčšou pomocou a so spravodlivejším rozdelením migrantov.uviedla hovorkyňa UNHCR Cécile Pouillyová pre tlačovú agentúru DPA vo švajčiarskej Ženeve, sídle úradu.povedala hovorkyňa UNHCR a dodala, že takéto plány treba naliehavo vypracovať.Taliansko sa stalo hlavnou vstupnou bránou pre utečencov a migrantov do Európy - od začiatku tohto roka sa ich do talianskych prístavov priplavilo už vyše 81.900.Stredajší ostrý odkaz Ríma nasledoval po záchrane takmer 10.000 migrantov, a to len od víkendu, a po neúspechu talianskeho premiéra Paola Gentiloniho na minulotýždňovom summite EÚ, na ktorom sa mu nepodarilo presvedčiť partnerov, aby prijímali viac žiadateľov o azyl.Navyše, EÚ sa v roku 2015 dohodla, že 160.000 uchádzačov o azyl by mali premiestniť z Grécka a Talianska do ostatných členských štátov únie, aby sa záťaž rovnomerne rozdelila. Do začiatku júna bolo však v skutočnosti premiestnených len približne 22.500 z týchto uchádzačov o azyl. Údaje zverejnila Európska komisia.