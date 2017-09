UNHCR chce začiatkom budúceho roka otvoriť v Líbyi utečenecké centrum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 30. septembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) plánuje otvoriť začiatkom nadchádzajúceho roka v Tripolise tranzitné centrum pre utečencov, vďaka ktorému chce z Líbye každoročne presídliť či evakuovať až 5000 spomedzi najzraniteľnejších utečencov, informovala dnes agentúra Reuters.Číslo predstavuje len zlomok z celkového počtu migrantov, ktorých by v Líbyi mohlo momentálne byť až okolo milióna. Centrum by však podľa UNHCR mohlo znamenať nádej pre zhruba 43.000 utečencov, ktorí v Líbyi uviazli.povedal v Ríme Roberto Mignone, predstaviteľ UNHCR pre Líbyu. Dodal, že pripravovaný projekt líbyjská vláda, podporovaná OSN a so sídlom v Tripolise, už verbálne odsúhlasila.Tranzitné centrum vytvoria zo zariadenia, ktoré v minulosti používala na výcvik prisťahovalecká polícia. Utečenci doň budú môcť prichádzať a odchádzať, ako sa im bude chcieť. Centrum by malo byť schopné poskytnúť dočasné prístrešie naraz tisícke utečencov a otvoriť by ho podľa Mignoneho slov mohli už na začiatku roka 2018.