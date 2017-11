UNHCR: Neschopnosť vyrokovať mier je za prudkým nárastom utečencov

Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. novembra (TASR) - Počet utečencov vo svete od roku 2009 prudko stúpol zo 42 miliónov na takmer 66 miliónov. Informoval o tom vo štvrtok vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi.Vinu za tento nárast treba pripísať slabnúcej schopnosti celosvetového spoločenstva zabraňovať konfliktom, tlmiť ich a riešiť. Grandi to povedal na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.Len samotnýv Sýrii vyhnal z domovov 11 miliónov ľudí, povedal Grandi. Zo Sýrie a Iraku dnes pochádza štvrtina všetkých ľudí na svete, donútených ujsť zo svojich domovov.Grandi uviedol krízu v Mjanmarsku, počas ktorej ušlo vyše 500.000 moslimských utečencov-Rohingov do susedného Bangladéša, ako".Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn nazval krízuSvet sa spolieha na vedenie Bezpečnostnej rady OSN, že obnoví bezpečnosť, vyrieši konflikt a nastolí mier, povedal Grandi.dodal Grandi.