UNHCR potvrdil evakuáciu najviac ohrozených utečencov z Líbye

Rím 22. decembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok oznámil evakuáciu 162 najviac ohrozených utečencov z Líbye do Talianska. V skupine sú aj deti, ktoré sa v Líbyi ocitli bez sprievodu dospelých, či dlhší čas zadržiavané ženy, uviedol úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).Osobitný vyslanec UNHCR pre oblasť Stredozemného mora Vincent Cochetel vo svojom vyhlásení zdôraznil, že táto operácia bola prvým prípadom evakuácie ohrozených utečencov z Líbye priamo do Talianska.Ocenil pritom ústretovosť talianskych úradov a spoluprácu príslušných rezortov v Líbyi. Vyjadril tiež nádej, že príklad Talianska budú nasledovať aj ďalšie štáty.Cochetel dodal, že mnohí spomedzi evakuovaných z Líbye nutne potrebujú lekársku pomoc, okrem iného aj preto, že v Líbyi boli zadržiavaní v neľudských podmienkach. Päť žien v zajatí porodilo.Skupina evakuantov pozostáva z utečencov z Eritrey, Etiópie, Somálska a Jemenu. V skupine sú rodiny, ale aj osamelé matky, deti bez sprievodu dospelých či telesne postihnutí. Všetci potrebujú lekársku starostlivosť a sociálne poradenstvo, čo im v Taliansku poskytne alebo zabezpečí UNHCR a jeho partnerské organizácie. Humanitárnu pomoc a ubytovanie im zabezpečila talianska biskupská konferencia prostredníctvom svojej dobročinnej organizácie Caritas.Okrem piatkovej evakuácie do Talianska sa v najbližších dňoch uskutoční aj v poradí tretia evakuácia ľudí, zadržiavaných donedávna v Líbyi, do Nigeru.Agentúra AP pripomenula, že Taliansko a EÚ čelia kritike ľudskoprávnych organizácií za to, že síce pomáhajú líbyjskej pobrežnej stráži účinnejšie hliadkovať pri pobreží tejto africkej krajiny a brániť tak v činnosti pašerákom ľudí, ale súčasne tým spôsobujú, že utečenci uviaznuvší v Líbyi sú vystavení mučeniu a inému neľudskému zaobchádzaniu zo strany líbyjských milícií.