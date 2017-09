Únia nevidiacich namieta časť dokumentov k Marakéšskej zmluve

Na archívnej snímke úsek náučnej literatúry počas Dňa otvorených dverí v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých v Mestskej knižnici Bratislava na Klariskej. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. septembra (TASR) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) namieta časť dokumentov spojených s ratifikáciou Marakéšskej zmluvy, ktoré pripravila Európska komisia (EK) pre členské štáty EÚ. Nepáči sa jej, že táto legislatíva dovoľuje krajinám zaviesť platenie kompenzačnej náhrady držiteľom autorských práv.Marakéšska zmluva má uľahčiť prístup k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Spomínané dokumenty zase upravujú podmienky a pravidlá výmeny medzi krajinami vo vnútri únie a EÚ a tretími štátmi.ÚNSS považuje možné zavedenie kompenzačných náhrad za rozpor so zmluvou.uvádza v písomnom stanovisku.Ratifikácia zmluvy štátmi EÚ mešká, poukázala ÚNSS. Aby mohla po ratifikácii fungovať v celej únii, EK pripravila spomínané dokumenty. Ich súčasťou je zabezpečiť, aby boli na národnej úrovni splnené dve podmienky, ktoré Marakéšska zmluva požaduje. A to zaviesť výnimky a obmedzenia autorského práva povoľujúce beneficientom a autorizovaným subjektom vykonávať zmeny potrebné na úpravu diela do prístupného formátu pre osoby s poruchami čítania, a povoliť cezhraničnú výmenu prístupných rozmnožením vyrobených v súlade s výnimkami a obmedzeniami obsiahnutými v Marakéšskej zmluve.ÚNSS oceňuje, že legislatíva otvára dvere pre rýchlu ratifikáciu zmluvy EÚ.dodala únia nevidiacich.