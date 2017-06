UNICEF: Humanitárnu pomoc v Iraku súrne potrebuje vyše 5 miliónov detí

Na archívnej snímke Iračania bez domova. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 22. júna (TASR) - Humanitárnu pomoc v Iraku naliehavo potrebuje viac ako päť miliónov detí. Uviedla to dnes podľa agentúry Reuters Organizácia Spojených národov, ktorá zároveň tamojšiu vojnu s extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) označila za jednu z najbrutálnejších vojen v novodobej histórii.uviedol dnes vo vyhlásení Detský fond OSN (UNICEF). Ďalej priblížil, že deti sú v Iraku zabíjané, zraňované, unášané či nútené strieľať a zabíjať. UNICEF dodal, že v irackom meste Mósul sa deti stávajú úmyselným terčom džihádistov z IS. Títo extrémisti ich zabíjajú, aby tak potrestali ich rodiny a ďalších civilistov odradili od úteku.Medzinárodné ľudskoprávne a humanitárne organizácie odhadujú, že v mósulskom Starom meste, poslednej štvrti Mósulu pod kontrolou IS, sa momentálne nachádza uväznených vyše 100.000 civilistov, z ktorých zhruba polovicu predstavujú deti. Životné podmienky týchto civilistov, ktorých militanti používajú ako živé štíty, sú veľmi nebezpečné, najmä čo sa týka dostupnosti potravín a pitnej vody.Od roku 2014, keď militanti z IS zabrali v Iraku rozsiahle územia, bolo v tejto krajine zabitých už viac než 1000 a zranených alebo zmrzačených vyše 1100 detí. Viac ako 4650 detí bolo odlúčených od svojich rodín.Islamský štát prichádza od roku 2015 - po viacerých ofenzívach koalície vedenej USA - v Iraku o väčšinu svojich území, pričom momentálne je už veľmi blízko aj jeho porážka v Mósule, faktickom hlavnom meste týchto militantov v Iraku, priblížil Reuters.