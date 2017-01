UNICEF: Počet detských migrantov sa vlani zvýšil, ide najmä o chlapcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 13. januára (TASR) - Počet detí, ktoré prekonali cestu cez Stredozemné more do Talianska bez sprievodu rodinných príslušníkov, sa vlani viac než zdvojnásobil. Osamelých detských migrantov tak vlani do Európy prišlo okolo 25.800. Informoval o tom dnes v Ženeve Detský fond OSN (UNICEF).Vyše 90 percent všetkých neplnoletých osôb, ktoré zaevidovali po príchode do Talianska, tvoria deti cestujúce samotné, alebo sa od rodičov oddelili počas cesty.vyhlásil koordinátor UNICEF-u pre krízové situácie Lucio Melandri.Väčšina z týchto osamelých detí pochádza z afrických štátov Eritrea, Egypt, Gambia a Nigéria. Prevažne ide o dospievajúcich chlapcov medzi 15 a 17 rokom veku.Pre dievčatá je takáto cesta mimoriadne riziková. Hrozí im totiž, že ich budú v Líbyi nútiť k prostitúcii, aby mohli zaplatiť za cestu pašerákom ľudí.Príčiny detskej migrácie by mali podľa UNICEF-u riešiť vlády európskych štátov a mali by tiež zlepšiť ich ochranu.