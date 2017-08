UNICEF: V sýrskej vojne využívajú ako zbraň aj vodu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo/Sushanta Das Foto: TASR/AP Photo/Sushanta Das

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask/Kolín nad Rýnom 17. augusta (TASR) - Vo vojne v Sýrii je podľa experta Detského fondu OSN (UNICEF) využívaná cielene ako "zbraň" aj voda. Obce sú doslova odvodňované tak, že ničia ich potrubia a pumpy, uviedol vedúci pomoci UNICEF pri zásobovaní vodou Andreas Knapp pre agentúru DPA. Práve teraz v lete ľudia veľmi trpia touto krízou.povedal Knapp. Od roku 2016 registrujú 30 úmyselných prerušení dodávok vody. Na mnohých miestach museli ľudia prečerpávať vodu ručne a filtrovať ju. Takto však neboli dostatočne chránení pred choroboplodnými zárodkami. Prevariť vodu nemôžu, pretože zásobovanie energiami sa tiež zrútilo. Chlórové prípravky často konfiškujú, keďže bojujúce strany sa obávajú, že ich protivníci by ich mohli využiť na výrobu plynu.Knapp nedávno navštívil obliehaný región Východná Ghúta pri Damasku.uviedol rakúsky odborník.priblížil Knapp. Podľa jeho slov sa opakovane ukazuje, že najväčšou tragédiou vojny je pre mnohých Sýrčanov ničenie budúcnosti ich detí.Pravidelné vyučovanie už často neprebieha, pretože mnohé školy boli zmobardované. Deti sú mnohokrát vyučované v pivniciach súkromných domov, uviedol Knapp. UNICEF a ďalšie pomocné organizácie eskortujú deti dvakrát do roka z obliehaných oblastí do najbližších bezpečných miest, aby tam mohli zložiť skúšky. V obliehaných mestách žije v Sýrii podľa odhadov 270.000 detí a mladistvých, v ťažko dostupných oblastiach opakovane postihovaných bojmi sú ich ďalšie dva milióny.povedal Knapp.To je podľa Knappa najväčšia obava aj pre tých, ktorí ostali vo vlasti - už len preto humanitárni pracovníci dôsledne využívajú každú možnosť otvoriť deťom príležitosti.