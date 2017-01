UNICEF vyzýva na trojmiliardovú pomoc 48 miliónom detí

Deti čakajú pri nádrži s pitnou vodou v rade, archívna snímka. Foto: UNICEF Foto: UNICEF

Ženeva 31. januára (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) vyzval dnes celý svet na poskytnutie 3,3 miliardy dolárov, ktoré táto organizácia potrebuje v tomto roku na humanitárnu pomoc pre viac ako 48 miliónov detí. Táto suma predstavuje v porovnaní s vlaňajškom ďalší nárast požadovaných prostriedkov. Momentálnu situáciu spôsobila eskalácia konfliktov v Jemene, Južnom Sudáne a Iraku.Najväčšia časť sumy je potrebná pre deti a ich rodiny žijúce v oblasti sýrskeho ozbrojeného konfliktu, ktorý onedlho vstúpi do siedmeho roku svojho trvania. Pre deti žijúce v Sýrii i sýrskych utečencov žijúcich v susedných štátov chce UNICEF vyzbierať 1,4 miliardy dolárov.Naliehavú pomoc potrebuje podľa UNICEF aj 7,5 milióna detí, ktoré trpia podvýživou a žijú vo väčšine zo 48 krajín, ktorých sa výzva na darovanie finančných prostriedkov týka. Do tejto bilancie je zahrnutých aj pol milióna detí zo severovýchodu Nigérie a rovnaký počet detí z Jemenu.Riaditeľ UNICEF pre krízové situácie Manuel Fontaine upozornil, že vlani bola príspevkami darcov pokrytá len časť humanitárnych programov UNICEF. Ako príklad uviedol Nigériu, kde bolo krytých len 38 percent programov, či Afganistan, pre ktorý sa podarilo získať 20 percent požadovanej sumy.Fontaine skonštatoval, že aj keď je, tie, ktoré. Vyslovil predpoklad, že humanitárna kríza na severovýchode Nigérie či v Somálsku sa v najbližších mesiacoch ešte viac zhorší.Upozornil na závažnú podvýživu, ktorej bude tento rok vystavených 7,5 milióna detí vo väčšine krajín, ktorých sa výzva na darovanie financií týka.Podvýživu označil Fontaine za, lebo mnohým deťom v jej dôsledku hrozí smrť a iným trvalé a závažné poškodenie zdravia. Pripomenul, že podvýživa nie je vždy len dôsledkom nedostatku jedla, ale aj vody, či pitia vody zlej kvality.Dodal, že ideálne by bolo riešiť príčinu podvýživy - napríklad zlepšením prístupu k vode a jej čistením -, čo si však vyžaduje komplexný prístup a financie.Programový riaditeľ UNICEF tiež informoval, že veľká časť z darovaných peňazí by mala ísť na vzdelávacie programy: na budovanie infraštruktúry, učebné pomôcky a personál. Dodal, že mnohé z detí v krízových oblastiach zažili také násilnosti, že ich vzdelávanie v škole musí sprevádzať aj psychosociálna pomoc.