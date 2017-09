Unikát v univerzitnom hokeji: po prvý raz sa proti sebe postavia európski a ruskí finalisti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Hoci EUHL odštartuje o niekoľko týždňov ešte len svoju piatu sezónou, jej zakladateľom sa podarilo dosiahnuť obrovský úspech. Európska univerzitná hokejová asociácia (EUHA), ktorá je riadiacim orgánom EUHL, podpísala minulý rok v septembri memorandum o spolupráci s ruskou SHL. „Práve zásluhou podpísania tohto memoranda a ročného rokovania budúPôjde o turnaj Student Hockey Eurochallenge, ktorý začne 27. septembra v ruskom Jekaterinburgu," informoval Jaroslav Straka, prezident EUHA.V ruskej univerzitnej súťaži v súčasnosti pôsobí 114 tímov, rozdelené sú do dvoch konferencií. Ich víťazí, a síce Ural State Mining University a Moscow Aviators sa postavia proti európskym tímom UK Praha a UMB Hockey Team Banská Bystrica. Že ruskej strane skutočne záleží na budovaní univerzitného hokeja a rovnako vzťahov s Európou potvrdzuje skutočnosť, že spomínaný turnaj je podporený ruským ministerstvom športu a taktiež Ruskou hokejovou asociáciou. „Kompetentní ľudia si uvedomujú dôležitosť a hodnotu univerzitného hokeja, a preto ho podporujú. Práve on totiž mladým hráčom ponúka možnosť pokračovať v ich obľúbenom športe popri štúdiu a môžu tak rásť a napredovať na oboch stranách – aj ako študenti a tiež ako hokejisti," vyjadril sa viceprezident EUHA Ľubomír Sekeráš.V EUHL v ostatnej sezóne bojovali o Sekeráš Trophy vysokoškoláci z troch európskych krajín; zo Slovenska, Česka a Poľska. V blížiacom sa novom ročníku pribudnú nielen nové mužstvá, ale i nová účastnícka krajina, a síce Maďarsko. EUHL tak expanduje do ďalšej krajiny a nakoľko záujem prejavilo i niekoľko ďalších, cieľom je v blízkej budúcnosti otvoriť severnú divíziu EUHL.