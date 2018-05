UNIKÁTNE FOTO 1939 - 2017: Honosné svadby kráľovských monarchií

Britský princ Harry (33) a americká herečka Meghan Markleová (36) sa dnes zosobášia v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom zámku západne od Londýna.



Pri tejto príležitosti prinášame výber unikátnych fotiek z kráľovských svadieb z rôznych monarchií z rokov 1939 - 2017.



Iránsky princ Šach Mohammad Rezá Pahlaví (vpravo) a princezná Fawzija, 1939

Na archívnej snímke z 15. marca 1939 iránsky princ Šach Mohammad Rezá Pahlaví (vpravo) a princezná Fawzija počas sobáša v Káhire. Princezná Fawzija, členka poslednej egyptskej kráľovskej rodiny a prvá manželka bývalého iránskeho zosadeného monarchu, zomrela v Alexandrii 2. júla 2013 vo veku 92 rokov.

Na archívnej snímke z 20. novembra 1947 britská korunná princezná Alžbeta a jej manžel vojvoda z Edinburghu odchádzajú po sobáši z Westminsterského opátstva v Londýne. Britská kráľovná Alžbeta II. a princ Philip oslávili 20. novembra 2017 už 70. výročie svadby. Svadba 21-ročnej princeznej Alžbety a 26-ročného poručíka Philipa Mountbattena, princa gréckeho a dánskeho sa konala 20. novembra 1947 vo Westminsterskom opátstve.

Na archívnej snímke z 19. apríla 1956 princezná Grace Kellyová máva zástupom ľudí počas jazdy v otvorenom aute po sobáši s s princom Rainerom III , ktorá sa konala v katedrále v Monaku.

Na archívnej snímke zo 6. mája 1960 Antony Armstrong-Jones a britská princezná Margaret sa držia za ruku počas svadby. Známy spoločenský fotograf Armstrong-Jones sa v roku 1960 nečakane oženil s mladšou sestrou britskej kráľovnej Alžbety - princeznou Margaret, grófkou zo Snowdonu - a neskôr prijal titul lord Snowdon. V kruhoch kráľovskej rodiny sa pohyboval aj po rozvode.Lord Snowdon sa verejne nikdy nevyjadroval o dôvodoch rozpadu manželstva s princeznou Margaret, ktoré sa skončilo v roku 1978 rozvodom. Bol to vtedy prvý rozvod v kráľovskej rodine od čias kráľa Henricha VIII. Odmietol tiež ponuku knižného spracovania života tejto prominentnej dvojice. Princezná Margaret zomrela v roku 2002 vo veku 71 rokov.

Na archívnej snímke z 29. júla 1981 britský princ Charles a princezná Diana odchádzajú na koči po ich svadbe z Katedrály sv. Paula v Londýne. Tridsaťšesť rokov po svadbe britského princa Charlesa a Diany agentúra AP zreštaurovala a digitalizovala videozáznam, ktorý vznikol počas svadby 29. júla 1981. 25-minútový záznam pochádza z archívu britského filmového týždenníka Movietone, ktorý minulý rok kúpila AP. Britská spoločnosť Movietone bola jediným, kto v roku 1981 natočil ostro sledovanú svadbu na kvalitný 35milimetrový film.

19. mája 2001 sa konal cirkevný sobáš tretieho syna holandskej kráľovnej Beatrix. Holandský princ Constantijn (Constantijn Christof Frederik Aschwin) sa zosobášil s dcérou holandského ministra poľnohospodárstva Laurentien (Petra Laurentien Brinkhorstová).

Holandský princ Constantijn (Constantijn Christof Frederik Aschwin) sa zosobášil s dcérou holandského ministra poľnohospodárstva Laurentien (Petra Laurentien Brinkhorstová). Snímka z civilného sobáša, ktorý sa uskutočnil 17. mája 2001 v Haagu.

Svadba nórskeho korunného princa Haakona (Haakon Magnus) a Mette-Marit Tjessemovej-Höibyovej sa konala v Osle. Dojatú nevestu priviedol k oltáru jej syn Marius (1997) z predchádzajúceho vzťahu, ten však nie je nositeľom žiadneho titulu a nie je ani súčasťou rebríčka nasledovníkov trónu.Svadba nórskeho korunného princa Haakona a Mette-Marit Tjessem Höibyovej sa konala 25. augusta 2001 v Osle. Róba nevesty bola jednoduchá, no vlečka neuveriteľne dlhá. Jej šaty pochádzali z dielne módneho domu Ove Harder Finseth.

Svadba nórskeho korunného princa Haakona a Mette-Marit Tjessem Höibyovej sa konala 25. augusta 2001 v Osle.

Holandský vtedy korunný princ oranžsko-nassavský Viliam Alexander (Willem-Alexander Claus George Ferdinand) a Argentínčanka Máxima Zorreguietová uzavreli cirkevný sobáš v amsterdamskom chráme Nieuwe Kerk. Máxima si aj po sobáši ponechala rímskokatolícke vierovyznanie, zatiaľ čo jej potomkovia sa narodili do tradičnej holandskej protestantskej kráľovskej rodiny.Holandská kráľovná Beatrix abdikovala 30. apríla 2013. Novým holandským kráľom sa stal jej najstarší syn Viliam Alexander.Argentínčanka Máxima Zorreguietová mala na svojej svadbe s vtedy holandským korunným princom Wiliamom-Alexandrom jednoduché biele šaty s dlhými rukávmi, navrhnuté francúzskym módnym dizajnérom Valentinom. Toaleta zakončená dlhou a širokou vlečkou pôsobila veľmi žensky a zdôrazňovala pás. Skvostné šaty dopĺňal vyšívaný závoj a drahocenná tiara, dar od budúcej svokry, holandskej kráľovnej Beatrix I. Ženích sa na obrad dostavil v tmavomodrej slávnostnej uniforme holandského námorného kapitána.

Korunný princ Willem-Alexander Holanský (34-ročný) nasadil svadobný prsteň princeznej Maxime (30-ročná) 2. februára 2002 v Amsterdame.

Druhý syn holandskej kráľovnej Beatrix, princ Johan Friso (Johan Friso Bernhard Christiaan David) sa napriek nesúhlasu holandskej vlády oženil s Mabel (Mabel Martine). Predtým sa však ešte 10. októbra 2003 vzdal práva na nástupníctvo. Na základe holandskej legislatívy musia členovia kráľovskej rodiny, ktorí si robia nároky na trón, dostať povolenie na sobáš od vlády a parlamentu, keď vláda bude niesť zodpovednosť za ich konanie.Holandský princ Friso, ktorého počas dovolenky v rakúskych Alpách zasypala 17. februára 2012 lavína a odvtedy ležal v kóme, zomrel 12. augusta 2013 vo veku 44 rokov.

Holandský princ Johan Friso mal civilný sobáš Mabel Wisse Smitovou na radnici v Delfte 24. apríla. Sobášom so ženou neurodzeného pôvodu stratil druhý syn holandskej kráľovnej Beatrix svoje poradie na holandský trón. Holandská vláda totiž odmietla dať súhlas k manželstvu. Princ si ponechal titul princ Oranžský-Nassau. Mabel ostáva bez akéhokoľvek titulu.

Manželkou vtedajšieho španielskeho korunného princa Felipeho, sa stala Španielka neurodzeného pôvodu, televízna moderátorka Letizia Ortizová-Rocasolanová. Vzhľadom na teroristické útoky v Madride z 11. marca 2004 sa španielsky korunný princ Felipe a vtedy jeho snúbenica Letizia Ortizová rozhodli vzdať sa plánovanej rozlúčky so slobodou. Pár na rozlúčku pozval množstvo priateľov a známych, ktorí sa kvôli nedostatku miesta nemohli osobne zúčastniť na svadbe. Vzdali sa aj koncertu a multimediálnej šou, ktorú im chcelo dať mesto Madrid ako svadobný dar.Španielsky kráľ Juan Carlos podpísal 18. júna 2014 po takmer 40 rokoch na čele monarchie abdikačné listiny. Nasledujúci deň, 19. júna 2014, zložil v parlamente ústavou predpísanú prísahu ako nová hlava štátu španielsky kráľ Filip VI.Princ Felipe oblečený v uniforme kráľovskej armády vkročil do katedrály s matkou, kráľovnou Sofíou. Nevestu a budúcu princeznú z Astúrie Letiziu v svadobných šatách z bieleho hodvábu priviedol k oltáru jej otec Jésus Ortiz. Svadobné šaty si vybrala z dielne Manuela Perdegaza.Od 19. júna 2014 po abdikácii jeho otca kráľa Juana Carlosa tvoria španielsky kráľovský pár.

Španielsky korunný princ Felipe sa oženil 22. mája 2004. Jeho manželkou sa stala Španielka neurodzeného pôvodu, televízna moderátorka Letizia Ortizová Rocasolanová.

Britský následník trónu princ Charles sa na radnici vo Windsore zosobášil s Camillou Parkerovou-Bowlesovou. Stalo sa tak po ich 35-ročnom vzťahu a osem rokov po úmrtí Charlesovej prvej manželky princeznej Diany. Jednoduchý obrad sa uskutočnil s vylúčením verejnosti. Charlesovi rodičia, kráľovná Alžbeta II. a princ Philip, na sobáš neprišli, no boli prítomní na následnom cirkevnom obrade v kaplnke windsorského Kostola sv. Juraja v ten istý deň. Podľa dvorného protokolu sa stala Camilla po svadbe druhou najdôležitejšou ženou britskej monarchie.Britský následník trónu princ Charles sa 9. apríla 2005 na radnici vo Windsore zosobášil s Camillou Parkerovou-Bowlesovou. Camilla mala na radnici oblečené biele šifónové šaty a na nich biely hodvábny kabát. Po občianskom svadobnom obrade sa prezliekla do svetlých, modrosivých šiat. Charles sa obliekol do fraku a nasledoval cirkevný obrad v kaplnke windsorského Kostola sv. Juraja.

Na archívnej snímke z 9. apríla 2005 britský princ Charles a jeho manželka Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu odchádzajú po ich civilnom sobáši vo Windsore. Sobáš 56-ročného Charlesa s o rok staršou Camillou sa konal na radnici vo Windsore. Stalo sa tak po ich 35-ročnom vzťahu a osem rokov po úmrtí Charlesovej prvej manželky princeznej Diany.

Na snímke zverejnenej 18.septembra 2006 princ Husajn Aga Khan (uprostred), najstarší syn princa Karima Aga Khana IV, s mladomanželkou princeznou Chalíjou (vpravo) na svadbe vo francúzskom Aiglemonte 15.septembra 2006. Princ Husajn Aga Khan si zobral Američanku Kristin Whitovú, ktorá po prestupe na ismaíliovskú formu islamu prijala meno princezná Chalíja. Princ Karim Aga Khan je duchovným vodcom 20 miliónov ismaíliovských moslimov na celom svete. Je dedičným 49. imámom a priamym potomkom proroka Muhammada.

Druhorodený syn dánskej kráľovnej Margaréty, princ Joachim (Joachim Holger Waldemar Christian), tri roky po rozvode s princeznou Alexandrou z 8. apríla 2005 druhýkrát vstúpil do stavu manželského s Parížankou Marie Cavallierovou, ktorá pracovala ako finančná poradkyňa vo švajčiarskej Ženeve.

Druhorodený syn dánskej kráľovnej Margaréty, princ Joachim (Joachim Holger Waldemar Christian), tri roky po rozvode s princeznou Alexandrou z 8. apríla 2005 druhýkrát vstúpil do stavu manželského s Parížankou Marie Cavallierovou.

Na deň presne, 34 rokov po sobáši rodičov následníčky trónu, si povedali svoje "áno" na rovnakom mieste v štokholmskom dóme švédska korunná princezná Victoria (Victoria Ingrid Alice Désirée) a jej snúbenec, niekdajší tréner fitnes Daniel Westling. Svojho nastávajúceho spoznala princezná v roku 2001 vo fitnescentre v Štokholme. Médiá často informovali, že kráľ dlho odmietal sobáš povoliť, pretože priateľ jeho dcéry nemal podľa neho "dostatočne urodzený pôvod".Počas sobáša švédskej korunnej princeznej Victorie s jej snúbencom Danielom Westlingom 19. júna 2010 v štokholmskej katedrále mala nevesta oblečené dlhé saténové svadobné šaty jemne krémovej farby s takmer päťmetrovou vlečkou od švédskeho návrhára Pära Engshedena. Šaty odhaľovali kúsok chrbta. Na hlave mala diadém, v ktorom sa vydávala 19. júna 1976 jej matka kráľovná Silvia.

Počas sobáša švédskej korunnej princeznej Victorie s jej snúbencom Danielom Westlingom 19. júna 2010 v štokholmskej katedrále.

Druhorodený syn zosadeného gréckeho kráľa Konštantína, princ Nikolaos a Tatiana Blatniková sa usmievajú počas svadobného obradu na ostrove Spetses 25. augusta 2010. Kráľovská svadba v Grécku bola prvou po vyše 45 rokoch - bývalý kráľ Konštantín sa ženil v roku 1964. O 10 rokov nato, v roku 1974, v Grécku zrušili monarchiu. Členovia bývalej kráľovskej rodiny dnes žijú v cudzine, napríklad princ Nikolaos v Londýne. Dnešných Grékov však svadba príliš nezaujímala. Ich bývalý kráľ je u nich už roky v nemilosti.

Britský princ William (William Arthur Philip Louis) a Kate Middletonová uzavreli manželstvo vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Titul vojvodu a vojvodkyne z Cambridgea udelila novomanželom ako sobášny dar kráľovná Alžbeta II.Princ William je prvým synom princa Charlesa a zosnulej Diany a je v poradí druhým v následníctve na britský trón. William spoznal Kate, dcéru úspešných podnikateľov, na univerzite, kde študovali. O ruku ju požiadal počas dovolenky v Keni, keď sa aj zasnúbili. Kate Middletonová naznačila aj svadobnou kyticou svoj vzťah k princovi Williamovi. Mala v nej kvety nazvané v angličtine "sweet William" - sladký William, čiže klinček bradatý.Britský princ William a Kate Middletonová uzavreli manželstvo 29. apríla 2011 vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Nevesta mala oblečené šaty viktoriánskeho strihu od návrhárky Sarah Burtonovej z módneho domu zosnulého návrhára Alexandra McQueena. Šaty ušité z hodvábu a saténu slonovinovej farby mali výstrih do tvaru písmena V a dlhé rukávy a plecia z priesvitnej, ručne vyrobenej luxusnej francúzskej čipky Chantilly. Plná sukňa šiat pripomínala otvárajúci sa kvet, zatiaľ čo živôtik a vlečka dlhá 2,7 metra boli ozdobené kvetinami vyrobenými z jemnej čipky. Ženích bol oblečený v jasno červenej uniforme Írskej gardy.

Na snímke, ktorú poskytla rezidencia Clarence House, londýnske sídlo princa Charlesa 30. apríla 2011, princ William, vojvoda z Cambridgeu, jeho manželka Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu a malé družičky a družbovia pózujú na spoločnej svadobnej fotografii v priestoroch Buckinghamského paláca po svadobnom obrade , ktorý sa konal vo Westminsterskej katedrále v piatok 29. apríla 2011.

Monacké knieža Albert II. (Alexandre Louis Pierre) sa oženil s olympijskou plavkyňou Charlene Lynette Wittstockovou, ktorá sa narodila v Zimbabwe. Civilný sobáš uzavreli v Korunovačnej sále renesančného paláca, ktorý je domovom monackej vládnucej dynastie Grimaldiovcov už celé stáročia. Za prítomnosti tisícok pozvaných hostí sa nasledujúci deň vzali aj na cirkevnom obrade v kniežacom paláci.Albert zasadol na monacký trón po zosnulom otcovi Rainierovi III. definitívne 6. apríla 2005. Oficiálne intronizovaný bol 19. novembra 2005.Bývalá olympijská reprezentantka v plávaní si vybrala róbu od známeho módneho návrhára Giorgia Armaniho. Na šatách sa nachádzalo štyridsaťtisíc krištáľov Swarovski a dvadsaťtisíc perleťových slzičiek. Okrem toho model dopĺňala jemná dlhá vlečka a dvadsaťmetrový biely závoj z hodvábnej sieťoviny.

Nevesta, monacká kňažná Charlene a ženích, monacké knieža Albert II. odchádzajú v otvorenom kabriolete po ich katolíckom cirkevnom sobáši , ktorý sa konal v kniežacom paláci v Monaku 2. júla 2011.

Tisíce ľudí sa zhromaždili v škótskej metropole Edinburgh, kde sa konala svadba Zary Phillipsovej, najstaršej vnučky britskej kráľovnej Alžbety II., a ragbistu Michaela Tindalla. Nevesta si ponechala svoje dievčenské meno. Vnučka britskej kráľovnej je profesionálnou jazdkyňou na koni, ktorá v roku 2006 dokonca zvíťazila v individuálnych pretekoch všestrannej spôsobilosti na Svetových hrách medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI) v Nemecku. Tento triumf získala v roku 1971 aj jej matka princezná Anna, dcéra britskej panovníčky. Svadba sa konala ako súkromná udalosť, nebol to kráľovský sobáš.

Tisíce ľudí sa zhromaždili v škótskej metropole Edinburgh, kde sa v sobotu 30. júla 2011 konala svadba Zary Phillipsovej, najstaršej vnučky britskej kráľovnej Alžbety II., a ragbistu Michaela Tindalla. Na snímke čerství novomanželia vychádzajú z kostola Canongate Kirk krátko po obrade.

Nemecko už dávno nie je monarchiou, záujem o bývalú panovnícku rodinu však v krajine oživila svadba, ktorá si vyslúžila aj prívlastok "kráľovská". Princ Georg Friedrich Pruský, prapravnuk posledného nemeckého cisára Viliama II., sa oženil s princeznou Sophie Isenburskou. Svadbu priamo v kostole zámku Sanssouci v Postupime sledovalo približne 650 hostí, ďalšie stovky divákov sa zhromaždili v uliciach. Na snímke princ Georg Friedrich Pruský a princezná Sophie vychádzajú po obrade z kostola v zámku Sanssouci v sobotu 27. augusta 2011.

Bhutánsky kráľ Džigme Khesar Namgjel Vangčuk a bhutánska kráľovná Džecün Päma počas sobášneho obradu v Thimphu 15. októbra 2011. 31-ročného kráľa oddali s 21-ročnou dcérou leteckého pilota v pevnosti - kláštore zo 17. storočia Punakha Dzong.

Následník luxemburského trónu Guillaume (Guillaume Jean Joseph Marie) sa oženil s belgickou grófkou Stéphanie de Lannoy, najmladšou dcérou belgického šľachtického rodu Lannoyovcov. Civilný obrad sa konal na radnici v hlavnom meste Luxemburg. Svadobný obrad v barokovej sále radnice prebehol v rodinnom kruhu. Katedrála Matky Božej v Luxemburgu bola nasledujúci deň (20. októbra 2012) dejiskom ich cirkevného svadobného obradu.Nielen samotnú nevestu, ale aj mnoho urodzených hostí obliekol libanonský návrhár Elie Saab. Pre nevestu vytvoril model zo slonovinovej čipky, vyšívaný striebornými lístkami. Dôkazom remeselnej zručnosti krajčírov bola aj štvormetrová, do detailov prepracovaná vlečka.

Nasledovník luxemburského trónu Guillaume a belgická grófka Stéphanie de Lannoy si dávajú bozk na balkóne kráľovského paláca po cirkevnom svadobnom obrade, ktorý sa konal v katedrále Notre Dame v Luxemburgu 20. októbra 2012.

Žiadna publicita a žiadne médiá nesprevádzali sobáš najstaršieho syna monackej princeznej Caroline, ktorý je synovcom vládnuceho monackého kniežaťa Alberta II. Andrea Casiraghiho (Andrea Albert Pierre Casiraghi), a jeho dlhoročná priateľka Tatiana Santo Domingo, ktorá mu v marci 2013 porodila dieťa, uzavreli v civilnom obrade v priestoroch kniežacieho paláca manželstvo. Kniežatstvo však považovalo oslavy za čisto súkromnú záležitosť. Cirkevný sobáš sa konal vo Švajčiarsku 1. februára 2014.Švédska princezná Madeleine (Madeleine Thérese Amelie Josephine) a americký bankár Christopher Paul O'Neill si povedali svoje "áno" počas svadobného obradu v kráľovskej kaplnke v Štokholme. Svoje sľuby si vymenili vo švédčine aj v angličtine. Investičný bankár z amerického New Yorku O'Neill hovoril anglicky, 30-ročná dcéra švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva a kráľovnej Silvie vo svojom rodnom jazyku. O osem rokov starší ženích si ponechal aj po svadbe svoje občianske meno a naďalej sa venuje finančnému biznisu v New Yorku.

Na snímke z 8. júna 2013 švédska princezná Madeleine a Christopher O'Neill odchádzajú po ich svadobnej ceremónii v Štokholme.

V Kodani sa uskutočnil sobáš dánskeho korunného princa Frederika Andrého Henrika Christiana s Austrálčankou Mary Elizabeth Donaldsonovou. Následník dánskeho trónu sa so svojou nevestou zoznámil na Letných olympijských hrách v Sydney v roku 2000. Princezná Mary pochádza z austrálskej Tasmánie a pracovala ako realitná agentka.Svadobnú róbu nevesty vo farbe bielej perleti navrhol dánsky módny návrhár Uffe Frank. Šaty mali šesťmetrovú vlečku a šili ich na zámku Amalienborg, oficiálnom sídle dánskej kráľovskej rodiny. Do šiat bola vpracovaná storočná čipka z írskeho ženského kláštora Connaught. Závoj nevesty pochádzal takisto odtiaľ a ako prvá ho mala na svojej svadbe v roku 1905 vtedajšia švédska korunná princezná Margaret.

Dánsky korunný princ Frederik (vpravo) a korunná princezná Mary (vľavo) mávajú z balkóna paláca Amelienborg po ceremoniáli sobáša 14. mája 2004 v Kodani.

Belgický princ Amedeo a jeho nevesta Elisabetta Maria Rosboch von Wolkensteinová sa usmievajú pred sobášnym obradom počas kráľovskej svadby v Bazilike Sv. Márie v Ríme 5. júla 2014.

Švédsky princ Carl Philip (Carl Philip Edmund Bertil) sa oženil s bývalou modelkou Sofiou Hellqvistovou. Princ nasleduje v nástupníckej línii na trón po svojej staršej sestre, korunnej princeznej Victorii, a jej deťoch. Svadba sa konala v kaplnke kráľovského paláca v Štokholme, na rovnakom mieste, kde sa v roku 2012 vydávala mladšia sestra Carla Philipa, princezná Madeleine. Carl Philip a Sofia spolu chodili od roku 2009.

Švédsky princ Carl Philip a Sofia Hellqvistová stoja pred oltárom počas svadobného ceremoniálu v Štokholme 13. júna 2015.

Srbský pravoslávny patriarcha Irinej, mladší syn následníka srbského trónu Filip Karadjordjevič a Danica Marinkovičová počas svadobného ceremoniálu 7. októbra 2017 v Belehrade. Monarchiu v Juhoslávii zrušil komunistický režim po druhej svetovej vojne.

