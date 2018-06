UNIKÁTNE FOTO 1955-85:Od prvej celoštátnej Spartakiády ubehlo 63 rokov

Prvá celoštátna spartakiáda, teda hromadné verejné telovýchovné vystúpenie, prebiehala od 23. júna do 5. júla 1955 na veľkom Strahovskom štadióne v Prahe. Bola vyvrcholením osláv desiateho výročia oslobodenia Česko-Slovenska Červenou armádou.



Päťdesiate roky minulého storočia poznačili Čechov a Slovákov politickými procesmi. V ťažkom období tvrdej totality im preto padlo vhod také sprestrenie, akým bola spartakiáda. Len šesť týždňov pred prvou celoštátnou spartakiádou vyhlásil prezident Antonín Zápotocký rozsiahlu amnestiu, ktorá bola pre obyvateľov pozitívnym impulzom.



Prvú spartakiádu sledovalo viac ako pol druha milióna divákov. Pre jej účastníkov bolo vecou cti a prestíže, že sa môžu prezentovať na podujatí. Výcvik začal už niekoľko mesiacov pred samotným telovýchovným vystúpením. Slovensko malo v tomto období šesť krajov so 79 okresmi, Česko a Morava trinásť krajov so 179 okresmi. Najlepší cvičenci, ktorí sa dostali až do Prahy, museli zvíťaziť na úrovni okresov a krajov. Samotný areál Strahovského štadióna mal rozlohu ôsmich futbalových ihrísk. Naraz na ňom mohlo vystupovať až 14-tisíc cvičiacich.



Praha sa v období jej konania skvela "ako výstavná skriňa", obchody ponúkali tovar, ktorý by za normálnych okolností nebol dostupný. No spartakiáda znamenala pre mnohých nielen možnosť, ako sa dostať k luxusnému tovaru, ponúkala čosi viac - dlhoročné priateľstvá medzi Čechmi a Slovákmi.



Dobové pramene uvádzajú, že na pražskom strahovskom štadióne dominovalo heslo "Na prácu a obranu vlasti pripravený!“ Úvodník Rudého práva si v otvárací deň 23. júna neodpustil propagandistický komentár: "Spartakiáda ukáže celému svetu, že náš ľud stojí na stráži pokoja a mieru svojej vlasti, že je rozhodnutý chrániť bezpečnosť a nedotknuteľnosť republiky.“



Čo sa týka originality spartakiády, je potrebné priznať, že jej myšlienka vznikla už dávno pred jej prvou celoštátnou prezentáciou. Nadväzovala na tzv. "Sokolské slety", ktoré sa spájali aj s vojnovým obdobím, teda i s obdobím klérofašistického štátu.



Ďalšie celoštátne spartakiády sa konali v rokoch 1960, 1965, 1975, 1980 a 1985.

Krajská spartakiáda mládeže v Žiline, 1955. Poslednou skúškou pripravenosti príslušníkov najmladšej generácie Žilinského kraja na I. celoštátnu spartakiádu bola krajská spartakiáda mládeže v dňoch 4. a 5. júna v Žiline. Slávnosť najmladších športovcov Žilinského kraja vyvrcholila v nedeľu 5. júna, keď v predpoludňajších hodinách žiaci a dorastenci škôl, dorast ROH a Sokola zaplnili Námestie slobody a po slávnostnom nástupe pochodovali v pestrofarebnom sprievode ulicami vyzdobenej Žiliny. Vlastné spartakiádne vystúpenie sa začalo o 14. hodine popoludní, na ktorom sa zúčastnilo s úspechom 5.559 cvičencov - žiakov a dorastencov.

Foto: Archív TASR

Krajská spartakiáda mládeže v Košiciach, 1955. Vyše 7000 cvičencov mládeže vystúpilo v nedeľu. 29. mája na Krajskej spartakiáde v Košiciach. Jednotlivé vystúpenia, najmä vystúpenie žiakov a žiačok pracovných záloh, vystúpenie dorastencov škôl i ďalšie zanechali u tisícov divákov nezabudnuteľné dojmy. Mohutný nástup a dobrá úroveň vystúpení ukázali pripravenosť cvičencov na prvú celoštátnu spartakiádu. Najmasovejšie bolo vystúpenie 1.683 cvičencov žiakov všeobecne vzdelávacích škôl.

Foto: Archív TASR

Okresná spartakiáda v Martine, 1959. Martinský okres v nedeľu 7. júna potvrdil, že v telovýchove sa právom bude uchádzať o primát na Slovensku. Okresná spartakiáda podala výrazné svedectvo nielen o veľkých počtoch cvičencov, ale aj o stúpajúcej kvalite spoločných cvičení. Nový štadión Spartaka Martin nemohol mať krajšie otvorenie než touto veľkolepou prehliadkou 10.760 cvičencov, čo je dosiaľ najväčší počet na okresných spartakiádach na Slovensku. Aj v počte predvedených skladieb sú v Martine prví - mali spolu 15 vystúpení. Slávnostný nástup cvičencov na plochu nového štadióna Spartak Martin, kde bola v nedeľu 7. júna okresná spartakiáda.

Foto: Archív TASR

Spartakiáda na Dimitrovke v Bratislave, 1959. Prvý raz zaznela spartakiádna znelka v Bratislave v nedeľu 7. júna na Štadióne mladých Dimitrovcov. Naslávnosti IV.obvodu Bratislava-Nové mesto sa zúčastnilo do 4.500 cvičencov zo škôl, závodov a podnikov tohto najpriemyselnejšieho obvodu Bratislavy. Spolu s nimi vystúpili príslušníci iných bratislavských jednôt, Čs.armády, Sväzarmu a poslucháči vysokých škôl. Zábery zo skladby Mladosť-pôvab-krása.

Foto: Archív TASR

Druhá krajská spartakiáda - prehliadka sily a krásy v Prešove v roku 1960. Mladší žiaci sa predstavili nádhernou skladbou Radostná jar.

Foto: Archív TASR

Celoštátna spartakiáda nevidiacich žiakov, 1964. V polovici júna bude v Levoči celoštátna spartakiáda nevidiacich žiakov deväťročných a odborných škôl. Na túto prehliadku športovej zdatnosti sa v Levoči pripravuje 36 chlapcov a dievčat. Celkovo sa na spartakiáde zúčastní do 170 žiakov z Bratislavy, Levoče, Brna a Prahy. Štefan Zoričák, učiteľ telesnej výchovy upravuje polohu žiakov, ktorí sa zúčastnia cvičenia prostných.

Foto: Archív TASR

Okrsková spartakiáda, 1965. Do 1 300 cvičencov zaplnilo trávnik športového štadióna T.J.Barca pri Košiciach, kde sa uskutočnila okrsková spartakiáda, ktorá bola jednou z prvých v Košickom okrese. Celkove sa vo Východoslovenskom kraji uskutoční 46 okrskových a obvodových spartakiád, na ktorých vystúpi okolo 56 tisíc cvičencov. Do 130 mužov predviedlo skladbu Jeden za všetkých.

Foto: Archív TASR

Cvičenie dorastencov, 1965. V tretiu májovú nedeľu sa už aj v troch slovenských krajoch zaplnili Športoviská, na ktorých cvičenci predviedli na okrskových spartakiádach svoju pripravenosť pred III. celoštátnou spartakiádou. V Západoslovenskom kraji bola jednou z najvydarenejších okrskových spartakiád na Záhorí v bohato vyzdobenej Skalici. Na okrskovej spartakiáde sa zúčastnilo celkove v 8 skladbách takmer 1500 cvičencov. Cvičenie dorastencov v skladbe Cez prekážky.

Foto: Archív TASR

Spartakiáda v Moldave dňa 10. júna 1975. Cvičenie skladby pre mužov a starších dorastencov.

Foto: Archív TASR

Obvodná spartakiáda v Dubnici n/Váhom, 1975

Foto: Archív TASR

Okresná spartakiáda v Nitre, 1975. V nedeľu 8. júna bol na štadióne AC Nitra druhý deň okresnej spartakiády. Celkove vystúpilo takmer 7 000 cvičencov vo všetkých 14 skladbách.

Foto: Archív TASR

Dunajská Streda - prvá okresná spartakiáda, 1980. Osemnásttisícové centrum Žitného ostrova žilo v piatok slávnostnou atmosférou prvej okresnej spartakiády 1980 ČSSR. Spartakiáda pokračovala aj 10. mája 1980. Zábery z vystúpenia zväzarmovcov.

Foto: Archív TASR

Mestská spartakiáda v Bratislave, 1980. Štadión Internacionálu Bratislava Slovnaft bol v sobotu 31. mája dejiskom druhého dňa mestskej spartakiády v Bratislave. Zábery zo skladby armádnych cvičencov.

Foto: Archív TASR

Športová gymnastika - spartakiáda 1980Druhý týždeň medzinárodných spartakiádnych športových súťaží sa začal v pondelok 2. júla 1979. v Trnave športovou gymnastikou mužov vo voľnom šesťboji. Jozef Konečný /ČSSR/ cvičí na koni na šírku.

Foto: Archív TASR

Mestská spartakiáda v Bratislave, 1985. Na mestskej spartakiáde v Bratislave, ktorá bola 24 mája na štadióne Interu, sa dovedna predstavilo 10 386 cvičencov. Počas dvoch dní predviedli divákom všetky spartakiádne skladby. Skladba mladších žiačok symbolizuje radosť, bezstarostnosť.

Foto: Archív TASR

