UNIKÁTNE FOTO: Takto vznikla známa cesta popod majestátny hrad Strečno

Vozovka medzi Strečnom a Žilinou už nevyhovuje terajšej frekvencii. Preto na úseku dlhom šesť a pol kilometra sa buduje nová cesta, ktorá bude kratšia o 850 metrov, široká 13 metrov. Zlikvidujú sa zákruty a prudké stúpania. Kým doterajšie spády sú až osempercentné, na novej ceste bude najvyšší spád len 2,3 %. Preloženie však vyžaduje vybudovať aj 155 metrov dlhý viadukt nad údolím. Na prekládke cesty a stavbe viaduktu pracujú betonári a ďalší odborníci Doprastavu zo Žiliny od októbra 1962. Viadukt bude stáť na štyroch pilieroch vo výške 13 metrov od hladiny potoka. Betonáž pilierov už skončili a teraz betónujú lamely na nosných pilieroch pomocou vozíkov, ktoré sa pohybujú na koľajniciach nad nosníkmi. Je to už tretí most v republike, kde uplatnili spôsob betónovania lamiel bez podperného lešenia, čím znížili náklady o 1.200.000 korún. Do októbra 1965 chcú odovzdať viadukt do prevádzky. Snímka pochádza z 22. apríla 1964.