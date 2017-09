Unikátny Legiovlak dorazil do Nitry, pripomína hrdinstvo legionárov

Legiovlak začal svoju púť v Košiciach. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Nitra 12. septembra (TASR) – Na železničnú stanicu v Nitre dnes dorazil Legiovlak, ktorý už od mája 2015 križuje celú Českú republiku a jeho cesta sa skončí až v roku 2020. Vlak je súčasťou projektu Legie 100, ktorý sa začal v roku 2014 pri príležitosti 100. výročia začiatkov boja československých légií za samostatný štát.Na Slovensku začal legionársky vlak svoju púť 6. augusta v Žiline, odkiaľ sa postupne presúval do Dolného Kubína, Popradu, Medzilaboriec, Humenného, Košíc a Zvolena. Po svoje zastávke v Nitre príde 19. septembra do Múzea dopravy v Bratislave.Unikátny Legiovlak je vernou replikou legionárskeho vlaku, takzvaného ešalónu z obdobia rokov 1918 až 1920. Expozícia, ktorá sa v ňom nachádza, je určená všetkým vekovým kategóriám.informovali organizátori z Československej obce legionárskej a Nadačného fondu Legie 100.Historický Legiovlak bude návštevníkom v Nitre k dispozícii do 17. septembra, aby vzdal hold legionárom, ktorí padli v bojoch s Maďarmi o juhoslovenské hranice v roku 1919. Tvorí ho 13 zrekonštruovaných vozňov a predstavuje vojenské ešalóny, ktorými sa desaťtisíce československých legionárov prepravili naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále, pričom museli bojovať s boľševikmi.Pre čo najväčšiu autentickosť a priblíženie podoby legionárskych vlakov a životných podmienok legionárov, ich bojovej činnosti a zvykov boli vybrané najčastejšie používané vagóny. Súprava vlaku sa skladá z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovej predajne, z ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného vozňa a dvoch plošinových vozňov.