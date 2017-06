Unikátny Príbeh umenia

Gombrich E. H.: Príbeh umenia Foto: Vydavateľstvo Ikar Foto: Vydavateľstvo Ikar

Profesor sir Ernst Hans Gombrich je nositeľ Radu za zásluhy, rytier Radu Britského impéria, člen Britskej akadémie. Prednášal na Londýnskej univerzite ako profesor dejín antických tradícií.

V roku 1972 bol povýšený do rytierskeho stavu a v roku 1988 sa stal nositeľom Radu za zásluhy.

Získal mnohé ďalšie medzinárodné ocenenia a vyznamenania, okrem iných Goetheho cenu (1994) a Zlatú medailu mesta Viedeň (1994).

Bratislava 8. júna (OTS) - V slovenčine opäť vychádza najúspešnejšia kniha o umení na svete. Vyšla už v desiatkach vydaní a predalo sa z nej viac ako 8 miliónov kusov. Klasické dielo pokračuje vo svojom triumfálnom postupe v oslovení budúcich generácií a zostáva prvou voľbou pre všetkých nováčikov v poznávaní umenia. Príbeh umenia. Encyklopédia z pera uznávaného profesora Ernsta H. Gombricha. Gombrichov Príbeh umenia je po celom svete cenená ako najlepší dosiaľ napísaný úvod do dejín výtvarného umenia. Je určená študentom, aj každému zo širokej verejnosti, kto chce porozumieť obrazu, soche, umeleckému slohu, smeru či obdobiu s cieľom pochopiť jeho miesto v tisícročnom vývoji umenia, jeho dobovú podmienenosť, zakotvenie v tradícii, ale aj novosť, originalitu či prevratnosť.