Unikátny projekt Office Gallery vnáša umenie do pracovného prostredia

Accace Office Gallery Foto: Accace Foto: Accace

Kurátorka a galeristka Ľudmila Pašková Foto: Accace Foto: Accace

Accace Office Gallery Foto: Accace Foto: Accace

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (OTS) - Umelecké diela v Accace Office Gallery sa budú pravidelne obmieňať, čím vznikne možnosť odprezentovať viaceré umelecké diela slovenských a českých umelcov, ktorí sa do tohto projektu zapojili.Poradenská spoločnosť Accace sa ako šiesta v poradí zapojila do projektu „Office Gallery“ kurátorky a galeristky pani Ľudmily Paškovej. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je prinášať umenie do moderných administratívnych priestorov a tak bližšie k ľudom. Vplyv umenia na pracovné prostredie je žiaľ dnes často podceňovaný. Ako vysvetľuje“. Milovníčka moderného umenia Ľ. Pašková zastupuje početné množstvo uznávaných slovenských a českých výtvarníkov.Výber vhodných exponátov pre konkrétne pracovné priestory prebieha podľa p. Paškovej síce jednoducho, ale nie je náhodný: „Nadchádzajúci mesiac môžu zamestnanci a klienti tejto poradenskej spoločnosti počas pracovnej doby rozjímať nad bronzovými sochami a maľbami súčasného slovenského akademického sochára Viťa Bojňanského , ktorý je nositeľom viacerých ocenení nielen v odbore sochárstva. Hoci je Viťo Bojňanský bytostný sochár, plátno nie je len doplnkom plastík, ale pôsobivým farebným svetom tvarov, ktorý je divákovi dôverne známy.“ teší sa z novej spolupráce, Marketing Team Leader spoločnosti Accace. „,“ dodáva.