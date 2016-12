Uniknete vlastnému strachu?

Divná basa Foto: Divné priestory Foto: Divné priestory

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. decembra (OTS) - Prvé escape rooms pochádzajú z Ázie a už krátko po otvorení chytili za srdce milióny ľudí po celom svete. Podstatou tejto „real time“ spoločenskej hry je za pomoci rôznych indícií, hádaniek a predmetov uniknúť z uzavretej miestnosti za čo najkratší čas. Veľkú popularitu si hry získali ako súčasť teambuildingov, pretože mnohé úlohy si vyžadujú spoluprácu všetkých zúčastnených a rýchlo odhalia schopnosti jednotlivých členov tímu. Ste líder alebo skôr stratég, ktorý vie logicky uvažovať? Je vašou silnou stránkou kreativita, alebo si všímate aj zdanlivo nepodstatné detaily? Každý z vás pomôže k úniku svojim dielom. V súčasnosti dosiahli tieto hry veľmi vysokú úroveň. V Ázií či USA je do mnohých zapájaná inteligentná technika, ktorá dokáže simulovať napríklad príbeh vášho obľúbeného hororu.Tento koncept sa k nám na Slovensko dostal len nedávno a rýchlo si tu získal veľa fanúšikov. Spomedzi desiatok únikových miestností vynikajú, ktoré založil nadšenec escape rooms, Divný dom a Divné dúpä majú všetky svoju osobitú originálnu zápletku, jedinečnú atmosféru a vyžadujú si skutočnú tímovú prácu. Ak niektorý z hráčov len tak postáva a necháva celú prácu na iných, z Divnej basy sa tímu dostať nepodarí. Logické úlohy a hádanky potrápia aj nadpriemerne inteligentných ľudí a netreba podceniť ani malé, zdanlivo nepodstatné detaily.Rekordné časy bez pomoci dosahujú zväčša práve tie skupiny, ktoré sa dokážu naladiť na myslenie tvorcu týchto hádaniek. Niektoré hry vznikajú dokonca v spolupráci s psychológom a celková atmosféra dokáže slabším povahám nahnať strach. Viete si predstaviť vašu reakciu, ak by ste museli riešiť hádanky za sprievodu desivej hudby, pri ktorej vám behá mráz po chrbte alebo v miestnosti počmáranej krvavými nápismi?Niet sa však čoho báť, skutočné nebezpečie tu nehrozí. Po celý čas vás sledujú kamery s operátormi. V prípade núdze vám poradia, pomôžu skrátiť, prípadne predĺžiť hru, ak ste až príliš „múdri“.Vďaka čomu sú tieto hry tak populárne, že dokážu motivovať ľudí odtrhnúť sa od počítačov a nechať sa dobrovoľne zamknúť v miestnosti? Podľa Bohuša Zacha je to práve pocit adrenalínu a malých víťazstiev, ktoré nám v dnešnej dobe tak veľmi chýbajú. Každá rozlúštená hádanka, každý objavený kľúč vás niekam posunie, čo v reálnom živote často nezažívame alebo nevieme doceniť. Základom Divných miestností je teda správne dávkovať nielen atmosféru, ale aj úspech či neúspech pátrania.