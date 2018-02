Union bude mať ako jediný pobočku otvorenú cez víkend, aj vo večerných hodinách

Otváracie hodiny Union pobočky v OC Polus:

BRATISLAVA 1. februára 2018 (WBN/PR) - Úplne nová pobočka v obchodnom centre Polus v Bratislave s rozšírenými otváracími hodinami – to je novinka, s ktorou prišla ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku práve ZP Union. „Chceli sme sa priblížiť našim zaneprázdneným klientom tak, aby si záležitosti spojené či už so zdravotným alebo s komerčným poistením mohli vybaviť pohodlne aj večer po práci alebo vo voľnom čase cez víkend,“ Vysvetľuje Michal Špaňár, generálny riaditeľ poisťovní Union. Pobočka s takouto pracovnou dobou je pritom na Slovensku raritou a mohla by predstavovať prvú lastovičku v manažmente poistencov.Pobočka je prevedená v modernom štýle – rodiny poteší tiež detský kútik určený pre najmenších. „Rozšírili sme čakaciu zónu, aby bol komfort návštevníkov vyšší a novinkou je tiež vyvolávací systém,“ pokračuje M.Špaňár.Miesto bude spoločné pre klientov zdravotnej i komerčnej poisťovne Union, a tak tu klienti vybavia všetko od nového preukazu poistenca, ročného zúčtovania či nahlásenia poistnej udalosti. Budú tu môcť uzatvoriť poistenie domácnosti alebo auta, ale tiež požiadať o monitor dychu pre bábätko na pol roka zadarmo.Od 10:00 do 20:00 hod cez pracovné dniOd 10:00 do 17:00hod počas víkendu