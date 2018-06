Union poisťuje Pohodu 2018 Foto: Union Foto: Union

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (OTS) - Tento rok zabezpečuje jeho kompletné poistenie, ktoré začína platiť už pred oficiálnym otvorením brán festivalu, v čase, keď sa na podujatie pripravuje samotný areál trenčianskeho letiska. Poisťovňa zabezpečuje úrazové poistenie pre dobrovoľníkov, brigádnikov a zamestnancov Pohody, ale aj poistenie samotného organizátora a vystupujúcich umelcov. Union poisťovňa pokrýva všetky prípadné škody, ak by došlo k poškodeniu vecí alebo k ujme na zdraví návštevníkov. Partnerstvo s festivalom je teda garanciou, že všetci na Pohode budú v pohode.,“ povedal PR & Media Director festivalu PohodaOkrem toho, že Union je partnerom pre poistenie festivalu, postará sa navyše aj o pohodlie návštevníkov. Ako partner poisťovňa pripravila niekoľko noviniek, ktoré spríjemnia návštevníkom chvíle strávené na Pohode. Už pri vstupe do areálu dostane každý návštevník dizajnovú šnúrku s programom. Počas celého festivalu budú na ľudí dohliadať anjeli strážni, ktorí budú rozdávať rôzne darčeky, ako napríklad dezinfekčné gély, mentolové cukríky, anjelské tetovačky, voňavé krídelká do auta, či malé autíčka. Navyše návštevníci festivalu sa budú môcť s anjelmi odfotiť a keď zazdieľajú svoje fotografie na vlastných facebookových profiloch s heštegom #UnionNaPohode, budú môcť vyhrať zaujímavé ceny. Union sa okrem pohody postará aj o bezpečnosť návštevníkov. Predtým než si budú chcieť sadnúť za volant, majú možnosť si „fúknuť“ do alkotesteru a zistiť, či môžu v pohode šoférovať. Union poisťovňa je tak garantom toho, aby všetci na Pohode boli v pohode.