Union ZP bude prispievať na plávanie pre bábätká

BRATISLAVA 14. septembra 2017 (WBN/PR) - Lepšia imunita, motorika pohybov, pevnejšie svalstvo a fyzická kondícia – plávanie je užitočné nie len pre dospelých, ale aj pre bábätká. Zdravotná poisťovňa Union v rámci svojich aktivít v oblasti prevencie, bude svojim najmenším poistencom prispievať na plávanie sumou 30 eur. „Ak sa vaše dieťatko vody nebojí a už z bežného kúpania sa teší, je veľký predpoklad, že kurz bude pre neho vhodný. Pri výbere toho správneho sa pýtajte na teplotu vody v bazéne, jej hygienu, na certifikáty vedúceho kurzu, ale aj na počet detí v skupinke", radí Miroslava Jurčáková z Odboru programov zdravia v ZP Union.Kurzy plávania pre bábätká dnes nájdete takmer v každom slovenskom meste. Ak ich máte na výber dokonca viac, oplatí sa ich osloviť a urobiť si prieskum. Kým niektoré povoľujú vstup pre deti od pol roka, iné už od troch mesiacov. Majte na pamäti, že cieľom nie je naučiť bábätko hneď aj plávať ako Michael Phelps - ide skôr o zoznamovanie sa s vodou a naučenie sa niektorých základných plaveckých pohybov. Má tiež pozitívny vplyv na koordináciu pohybov a prvú socializáciu detí so svojimi rovesníkmi. Kedy plávanie nie je vhodné? Ak má vaše dieťa infekčné ochorenie, problémy s obličkami alebo kožné problémy.Pre vyplatenie príspevku je potrebné na pobočku ZP Union doručiť vyplnenú žiadosť, prihlášku na kurz a doklad o úhrade - príspevok, po splnení podmienok, uhradíme najneskôr do 30 kalendárnych dní na bankový účet alebo poštovou poukážkou. Príspevok je jednorazový a poskytneme ho zákonnému zástupcovi malého poistenca vo veku do 18 mesiacov.