Univerzita Komenského je medzi 2,4 percentami najlepších univerzít

Bratislava 16. októbra (TASR) - Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa podľa rebríčka CWUR (Center for World University Rankings) zaradila medzi 2,4 percentami najlepších univerzít sveta. V rankingu, ktorý hodnotil 27.700 svetových univerzít, obsadila 658. miesto. TASR o tom dnes informovala Andrea Földváryová z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK.Najlepšou univerzitou v rebríčku sa stala americká Harvardova univerzita, ďalšie dve priečky obsadili tiež americké školy, a to Stanford a Massachusetts Institute of Technology. Na štvrtej priečke je Cambridge, piaty skončil Oxford.informovala Földváryová. V rebríčku išlo o jediného slovenského zástupcu. Spomedzi českých univerzít najlepšie dopadla Karlova univerzita v Prahe, skončila na 255. mieste.Hodnotenie prebiehalo na základe ôsmich indikátorov, a to kvality vzdelávania, kvality pedagógov, zamestnania absolventov, publikácií, vplyvu, citácií, dosahu a patentov.Rebríček CWUR meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu, nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete. Prvýkrát bol publikovaný v roku 2012.