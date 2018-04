Univerzita Komenského si polepšila v rebríčku univerzít, patrí medzi najlepších 400 na svete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 9. apríla - Univerzita Komenského v Bratislave sa v rebríčku najlepších univerzít sveta Round University Ranking umiestnila na 391. mieste. Oproti minulému roku si polepšila o 42 miest a je jediným reprezentantom Slovenska.Rebríček, ktorý disponuje dátami od roku 2010, hodnotí 20 indikátorov v štyroch základných oblastiach: vzdelávanie, výskum, medzinárodná diverzita a finančná udržateľnosť. Ako informuje webová stránka univerzity, Univerzita Komenského v tomto roku predbehla Univerzitu Palackého v Olomouci i Masarykovu univerzitu v Brne.Najvyšší počet bodov dosiahla bratislavská univerzita v oblasti vzdelávania. „Hodnotiace rebríčky sú pre nás len jedným z viacerých systémov spätnej väzby, ktoré nám pomáhajú zorientovať sa v medzinárodnom priestore a vidieť svoje miesto v mimoriadne náročnom konkurenčnom prostredí. Sú pre nás aj výzvou a motiváciou do budúcnosti. Treba si tiež uvedomiť, že nás často porovnávajú s univerzitami s niekoľkonásobne vyšším finančným rozpočtom, napríklad partnerská Viedenská univerzita má na svoju činnosť k dispozícii takmer desaťkrát vyššiu štátnu dotáciu. Sme však presvedčení, že aj napriek tomu máme potenciál na ďalšie zlepšovanie sa. Naším cieľom je ďalší vzostup vo svetových univerzitných rebríčkoch kladúcich dôraz na kvalitu výučby aj vedecké výsledky,“ uviedol rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta.Prvé miesto spomedzi 500 univerzít v rankingu obsadila Harvard University, na druhej pozícii je University of Chicago a na treťom mieste California Institute of Technology.